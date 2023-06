Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di martedì 20 giugno

Tennis, oggi ad Halle in campo due italiani, Sonego e Sinner. Impegno complicato per il numero uno d’Italia: pronostici.

La stagione su erba è ormai entrata nel vivo con i suoi tornei più importanti e redditizi, che rappresentano un gustoso antipasto prima dell’attesissimo Slam di Wimbledon.

Dopo l’esordio vincente dell’azzurro Lorenzo Musetti ieri al Queen’s, c’è tanta Italia oggi ad Halle, il torneo gemello di quello londinese che va in scena invece nella piccola cittadina tedesca. In Germania sono di scena Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, usciti entrambi al secondo turno la scorsa settimana rispettivamente dai tornei di Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch. Il numero uno azzurro, dopo aver sconfitto con relativa facilità il kazako Bublik, non è stato capace di opporre resistenza al finlandese Ruusuvuori, un giocatore che nei 4 precedenti aveva sempre battuto. Continua dunque a dare segnali preoccupanti dopo le eliminazioni precoci a Roma e al Roland Garros, segno che c’è qualcosa che non va. Per Sinner, che un anno fa aveva raggiunto i quarti a Wimbledon, adesso c’è un “pericoloso” veterano come Richard Gasquet. Un esordio tutt’altro che comodo, visto che il francese a Stoccarda è stato capace di fare fuori la prima testa di serie, Stefanos Tsitsipas.

E la sensazione è che il Sinner spento e monocorde visto in Olanda non avrà vita facile con una mina vagante come il transalpino. Sonego invece affronta il russo Aslan Karatsev, giocatore che in passato ha spesso sofferto – è in svantaggio 3-1 nei precedenti – ma che non ha mai affrontato sull’erba. Il piemontese è spesso imprevedibile, proprio come Karatsev, che però sul verde non ha mai ottenuto risultati o fatto exploit degni di nota.

Oggi debuttano sull’erba Alcaraz e Rune

Uno dei pochi spagnoli – Nadal e Alcaraz esclusi, ovviamente – che hanno dimostrato di sapersi destreggiare anche sui prati è Alejandro Davidovich Fokina. Lo scorso anno eliminò l’ottava testa di serie Hurkacz a Wimbledon e la maggiore esperienza su questa superficie dovrebbe consentirgli di avere la meglio sul ceco Jiri Lehecka.

Nel torneo del Queen’s oggi è il giorno del numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, che rimette piede nel circuito a distanza di poco più di una settimana dalla semifinale del Roland Garros persa contro Novak Djokovic, anche a causa dei forti crampi. Il suo avversario, il classe 2004 Arthur Fils, è uno di quelli che in futuro potrebbero dargli filo da torcere, ma per il momento il murciano è diverse spanne sopra. Nella capitale inglese si rivedrà anche Milos Raonic, rientrato sette giorni fa a ‘s-Hertogenbosch dopo due anni di stop. Il gigante canadese ha esordito con una vittoria e ora va a caccia della rivincita su Jason Thompson, che l’ha eliminato nel secondo turno: l’australiano è poi arrivato in finale, perdendo contro Griekspoor, e potrebbe avvertire un po’ di stanchezza. Sempre a Londra, il numero 6 del ranking mondiale Holger Rune debutta sull’erba. Non sarà semplice per l’esuberante danese contrastare il serve&volley dello statunitense Cressy: match da almeno 20 game.

Una possibile sorpresa? La sconfitta di Andrey Rublev, al suo esordio stagionale su erba, contro il cinese Yibing Wu: il russo, sul verde, non ha mai combinato granché.

Nel circuito femminile si gioca a Berlino e Birmingham. Vuole subito ripartire forte la russa Ekaterina Alexandrova, che nel fine settimana ha trionfato a ‘s-Hertogenbosch: sarà verosimilmente suo il derby con la Samsonova. Nella capitale tedesca Alize Cornet può rifare l’impresa contro la greca Sakkari, già battuta a Nottingham una settimana fa. Derby molto equilibrato infine quello tra le due giocatrici britanniche, Dart e Burrage.