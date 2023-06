Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di lunedì 19 giugno

Tennis, al via i due più importanti tornei di preparazione a Wimbledon. Halle, Queen’s, Berlino e Birmingham ai nastri di partenza: pronostici.

Queen’s Club (Londra), Halle, Birmingham e Berlino. Entra nel vivo la stagione sull’erba con i quattro tornei di preparazioni a Wimbledon più prestigiosi, quelli che mettono in palio più punti. La notizia, tutt’altro che positiva per il tennis italiano, è che Matteo Berrettini, campione in carica del torneo londinese del Queen’s, non potrà difendere il titolo, vinto per due anni consecutivi. Il romano, infatti, ieri ha dato forfait per i soliti problemi muscolari.

Nella capitale inglese sarà di scena Lorenzo Musetti, che ha Stoccarda una settimana fa ha scoperto di poter fare qualcosa d’importante anche sui prati, finora uno dei suoi punti deboli. Ha vinto le sue prime partite – non c’era mai riuscito prima del torneo tedesco – su questa superficie e nei quarti si è arreso al futuro campione Frances Tiafoe al terzo set. Per lui un esordio morbido al Queen’s, con la wild card britannica Jan Choinski, giocatore che naviga tra Challenger e Futures e che, a 27 anni, ha giocato solo una partita nel circuito principale, risalente a sette anni fa. L’azzurro, insomma, dovrebbe superare agevolmente il primo turno. In caso di vittoria Musetti affronterebbe uno tra JJ Wolf – ripescato come lucky loser dopo il forfait di Berrettini – e Ben Shelton. Un appassionante derby americano, che coincide con la prima uscita di Shelton sull’erba: il 20enne di Atlanta vuole dimostrare che il suo tennis esplosivo e che non disdegna il serve&volley può essere efficace anche sui prati.

Una possibile sorpresa potrebbe essere Ryan Peniston: il britannico numero 201 al mondo lo scorso anno fece molto bene nei tornei pre-Wimbledon, arrivando a sconfiggere giocatori del calibro di Ruud, Rune e Cerundolo. Non è favorito contro il francese Ugo Humbert, ma ha le caratteristiche giuste per mettere in difficoltà il tennista transalpino.

Tsitsipas e Medvedev in cerca di riscatto

Si gioca anche ad Halle, in Germania, dove nei prossimi giorni sarà di scena anche Jannik Sinner. Nella giornata odierna cercano riscatto Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, che una settimana fa hanno deluso nel loro esordio nella stagione su erba.

Entrambi hanno perso subito contro due veterani francesi: il greco si è arreso a Richard Gasquet, mentre il russo è stato piegato da Mannarino. Stavolta il debutto sarà meno ostico, con Tsitsipas che avrà a che fare con un altro francese, Gregoire Barrere e con Medvedev che se la vedrà con l’americano Marcos Giron, arrivato dalle qualificazioni battendo anche l’azzurro Vavassori. Ad Halle potrebbe ribaltare i pronostici il serbo Laslo Djere, che affronta il padrone di casa Oscar Otte. Djere non è affatto un erbivoro ma nel torneo di ‘s-Hertogenbosch non ha fatto malissimo, mentre Otte è in crisi di risultati ormai da diversi mesi. Per quanto riguarda le donne, a Birmingham la ceca Marie Bouzkova è favorita contro la statunitense Bernarda Pera, che su erba ha vinto solo una partita in carriera. Dovrebbe spuntarla anche la nostra Camila Giorgi, impegnata contro un’autentica leggenda come Venus Williams, che a 43 anni non vuole appendere la racchetta al chiodo. Interessante pure il derby tutto ceco tra Karolina Pliskova e Petra Kvitova a Berlino.