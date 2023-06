Musetti-Tiafoe, Atp Stoccarda: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Musetti-Tiafoe è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Dopo il croato Gojo anche il francese Barrere si è dovuto inchinare a Lorenzo Musetti, che prima di Stoccarda non aveva mai vinto una partita sull’erba. Nei primi due turni ha invece convinto il numero 17 al mondo, sbarazzandosi in soli due set di due avversari che su questa superficie così peculiare avrebbero potuto mettere in difficoltà il talento di Carrara.

Finora, infatti, il tennista toscano sembrava aver sviluppato una certa idiosincrasia nei confronti dei prati, avendo collezionato esclusivamente sconfitte al primo turno. Finalmente sfatato questo tabù – e raggranellato anche qualche importante punto in classifica – Musetti ora vorrebbe iniziare a prenderci gusto. E il livello ovviamente è destinato ad alzarsi nei quarti di finale, dove l’azzurro affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, uno dei giocatori che conosce meglio nel circuito, visto che i due si sono sfidati in ben cinque occasioni, sia sul veloce che sulla terra rossa. L’ultimo precedente è recentissimo. E risale a poche settimane fa. Sospinto dal pubblico amico, agli ultimi Internazionali d’Italia Musetti riuscì a prevalere sull’americano in tre set (5-7 6-4 6-3), al termine di una partita che venne “spalmata” su due giorni a causa della pioggia. L’italiano aveva avuto la meglio pure sul cemento di Acapulco nel 2021, spuntandola dopo un altro match lungo e combattuto.

Confronto numero sei con l’americano

Gli altri due testa a testa – in realtà sarebbero tre, ma lo scorso gennaio Musetti si ritirò dopo il primo set United Cup – si sono giocati a livello Challenger, entrambi nel 2020.

Nel torneo di Forlì Tiafoe fu sorpreso in tre set da un giovanissimo Musetti, che all’epoca non aveva neppure 20 anni, qualche settimana più tardi invece lo statunitense si prese la rivincita a Parma, sempre dopo tre parziali. Vedremo adesso chi la spunterà sull’erba, superficie che si addice forse di più al gioco dell’americano, che nell’ultima edizione di Wimbledon si è spinto fino agli ottavi di finale. A Stoccarda Tiafoe ha usufruito di un bye al primo turno, nel secondo invece ha domato in poco più di un’ora il ceco Lehecka.

Dove vedere Musetti-Tiafoe in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe sarà trasmesso venerdì 16 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile assistere alla sfida tra Musetti e Tiafoe in streaming anche su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro inizierà alle 11:00.

Musetti-Tiafoe: il pronostico

Musetti ha dimostrato di avere degli importanti margini di crescita anche sull’erba. E su questo non ci piove. Ma, al momento, non ha l’esperienza giusta per insidiare uno come Tiafoe, decisamente più abituato a destreggiarsi sulla superficie verde. Crediamo però che potrà dare filo da torcere allo statunitense, in un match da almeno 20 game complessivi.