Gasquet-Sinner, Atp Halle: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Gasquet-Sinner è un match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Halle: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Torna in campo Jannik Sinner dopo la sconfitta rimediata a ‘s-Hertogenbosch – la seconda di fila al secondo turno – contro il finlandese Emil Ruusuvuori (6-3 6-4), un giocatore che l’altoatesino aveva sempre battuto nei cinque precedenti nel circuito maggiore.

Un’altra battuta d’arresto preoccupante per il numero uno d’Italia, che dal torneo di Montecarlo in poi ha collezionato quasi esclusivamente delusioni. Non il miglior viatico, insomma, in vista dell’imminente Wimbledon, terzo Slam dell’anno, dove le aspettative su Sinner non sono poche dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno eliminando Carlos Alcaraz agli ottavi e costringendo il futuro campione Novak Djokovic ad una rimonta clamorosa per raggiungere la semifinale. Uno stato di forma lontanissimo da quello attuale. Dalla sconfitta patita contro il Rune nel Principato, Sinner non è più stato lo stesso. E dà l’impressione, oltre a non brillare dal punto di vista fisico, di aver smarrito anche qualche certezza. La sua corsa riparte dal torneo tedesco di Halle, dove è la testa di serie numero quattro. Ritrovare fiducia sarà fondamentale, soprattutto sull’erba, superficie sulla quale Sinner non aveva mai ottenuto grandi risultati prima dell’exploit ai Championship.

Non lo attende un primo turno comodo in Germania, anzi. Di fronte avrà il veterano Richard Gasquet, 37 anni appena compiuti, che è stato ben due volte semifinalista a Wimbledon.

Un tennista che conosce molto bene l’erba, sebbene non sia più ai livelli di dieci anni fa, quando teneva testa a mostri sacri come Federer e Nadal. Gasquet ha dato l’ennesima prova della sua bravura sui prati una settimana fa a Stoccarda, eliminando in tre set la prima testa di serie Stefanos Tsitsipas. Poi nei quarti di finale è stato fermato dal solidissimo Struff, successivamente finalista del torneo tedesco ed a un passo dal titolo. Con Sinner c’è un solo precedente, che risale allo scorso marzo. Sul cemento, la superficie preferita dall’azzurro, il nativo di San Candido ebbe la meglio in due set (6-3 7-6).

Dove vedere Gasquet-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Halle tra Richard Gasquet e Jannik Sinner sarà trasmesso martedì 20 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra Gasquet e Sinner anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 12:00.

Gasquet-Sinner: il pronostico

Una vecchia volpe del circuito per Sinner, per di più su una superficie peculiare e piena di insidie come l’erba. Non sarà affatto un esordio facile per il numero uno d’Italia, che se non dovesse riuscire a cambiare subito marcia rischia di dover fare i conti con un’altra bruciante eliminazione. Si profila un match lungo, che potrebbe concludersi al terzo set.