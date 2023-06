Tennis, dea in bikini sulla costa degli Dei: il panorama è doppio

Tennis, ci voleva proprio una pausa relax a metà stagione: la bella Marina in bikini è uno spettacolo della natura.

Il tartufo di Pizzo, l’imponente bellezza di Tropea, le spiagge selvagge di Capo Vaticano. E ancora, l’acqua che più che cristallina è letteralmente trasparente, il buon cibo, il calore del Sud.

In mezzo ad un mare di colleghi volati alla volta di Dubai e delle Maldive, lei, la bella Maryna Zanevska, ha deciso di regalarsi una pausa relax in Italia. In Calabria, più precisamente, dove se l’è spassata tra gite in barca lungo la Costa degli Dei, leccornie varie e paesaggi mozzafiato. Una fuga romantica, se vogliamo, di metà stagione, in compagnia dell’uomo che ha sposato un anno fa, ossia Phillip-Andreas Schmidt.

Un matrimonio che fece scalpore, il loro, per una ragione ben precisa. Si promisero amore eterno a Las Vegas e la tennista, poco dopo, si palesò sui social con questo post: “Ci saremmo dovuti sposare in Ucraina, è terrificante scrivere questa cosa ma, per via della guerra nel mio paese natale, non è proprio il momento di far festa – scrisse – Nelle ultime settimane ho realizzato che niente è più importante della pace, la famiglia e l’amore. Ho capito quali siano gli amici veri e quali no. E ho capito che non c’è bisogno di aspettare domani per fare qualcosa o aspettare il momento perfetto, perché domani potrebbe non arrivare. Questa domenica 13 marzo (dello scorso anno, ndr) ci siamo sposati (curioso: esattamente due anni fa, proprio in questo giorno, siamo entrati insieme in lockdown, e ci siamo detti che dopo quel periodo o ci saremmo uccisi a vicenda o ci saremmo sposati), ed eccoci qui. Ricorderemo questo giorno e avremo qualcosa da raccontare ai nostri figli. Prego che la guerra finisca in Ucraina e io possa rivedere la mia famiglia e celebrare la pace e questo momento speciale della nostra vita”.

Tennis, le foto in bikini colpiscono nel segno

Il suo desiderio non si è avverato. La guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la vita avanti e anche lei, per forza di cose, ha dovuto farlo, benché straziata dalla situazione in cui versa il suo Paese di origine.

Ci voleva proprio, quindi, un po’ di relax in una terra bella come la Calabria, che in occasione della visita della reginetta del tennis, Maryna Zanevska, si è tinta dei colori più belli della natura.

Con lei in bikini in primo piano, poi, il panorama sembrava doppiamente bello. Perché non capita tutti i giorni, d’altra parte, di imbattersi in una tale bellezza mozzafiato.