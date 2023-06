Bosnia-Lussemburgo, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Bosnia-Lussemburgo è un match della quarta giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

La Bosnia aveva iniziato col botto la sua campagna di qualificazione ad Euro 2024 ma le due sconfitte di fila rimediate con Slovacchia e Portogallo hanno ridimensionato le ambizioni della selezione balcanica. Due sconfitte nette, terminate senza segnare neppure un gol.

Ma se quella con i portoghesi – la selezione che verosimilmente arriverà davanti a tutti nel girone, era nell’ordine delle cose – quello in cui è incappata a marzo con gli slovacchi è un passo falso che ha spiazzato tutti. E che rischia di essere decisivo, visto che la Slovacchia, la diretta concorrente per il secondo posto, in tre partite ha conquistato 7 punti, ben quattro in più di Dzeko e compagni, che sono già con le spalle al muro. Davanti alla Bosnia c’è anche il piccolo ma ambizioso Lussemburgo, che da qualche anno ha fatto dei significativi passi in avanti e non è più la squadra-materasso che era in passato. Entrata a far parte dei primi 100 del ranking Fifa, la selezione del Gran Ducato finora ha perso esclusivamente con il Portogallo, ingiocabile per una formazione del suo livello: lo scorso 26 marzo finì con un tennistico 6-0 per i lusitani. Nelle altre due partite però la rappresentativa allenata da Luc Holtz non ha fatto assolutamente male, anzi: ha imposto il pari ad una selezione qualitativamente superiore come la Slovacchia (0-0) e nell’ultimo fine settimana ha battuto 2-0 il Liechtenstein, destinato a chiudere all’ultimo posto.

Il Lussemburgo non è fuori dai giochi

Dire che il Lussemburgo sia in corsa per la qualificazione è un parolone, ma la classifica del girone al momento dice questo. Ed a questo, per ora, bisogna attenersi.

E la pressione sarà tutta sulle spalle della Bosnia, che dopo due passi falsi ha bisogno di tornare a vincere per continuare a credere nel secondo posto. La selezione del Granducato non vince una gara in trasferta nelle qualificazione agli Europei addirittura dal lontano 2007. Con la Bosnia c’è un precedente abbastanza recente: nel marzo 2022 si sono affrontate in amichevole, terminata 1-0 per i balcanici.

Come vedere Bosnia-Lussemburgo in diretta tv e in streaming

Bosnia-Lussemburgo è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia ed Erzegovina. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Bosnia ha sempre vinto nei sette precedenti con il Lussemburgo ed anche la partita di Zenica non dovrebbe fare eccezione. Ipotizziamo tuttavia una gara tirata, con gli ospiti che venderanno cara la pelle. Insomma, niente goleada in vista.

Le probabili formazioni di Bosnia-Lussemburgo

BOSNIA (3-5-2): Sehic; Barisic, Ahmedhodzic, Sanicanin; Dedic, Tahirovic, Cimirot, Hadziahmetovic, Kolasinac; Stevanovic, Dzeko.

LUSSEMBURGO (5-4-1): Moris; Bohnert, Martins, Mahmutovic, Chanot, Jans; Borges Sanches, Martins Pereira, Barreiro, Rodrigues; Sinani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0