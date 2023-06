Austria-Svezia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Austria-Svezia è un match della quarta giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

L’Austria si è affidata ad un tecnico valido e di grande esperienza come Ralf Rangnick: la scelta, intrigante e ambiziosa allo stesso tempo, sta iniziando a pagare dividendi.

L’ex allenatore di Lipsia e Manchester United ha il compito di riportare il Das Team a giocare la fase finale di un campionato europeo dopo i quarti di finale sfiorati due estati fa, quando il percorso di Arnautovic e compagni si interruppe agli ottavi, contro un’Italia che la spuntò solamente ai tempi supplementari. La mano di Rangnick – che qualche anno fa fu vicinissimo al Milan prima che i rossoneri virassero su Pioli – comincia ad intravedersi. Dopo tre giornate la sua Austria di punti ne ha 7, frutto delle due vittorie con Azerbaigian ed Estonia ma soprattutto del pareggio (1-1) con il Belgio, conquistato sabato a Bruxelles grazie ad un prova molto solida. In vantaggio sin dai primi minuti, gli austriaci non si sono disuniti dopo aver incassato il gol di Lukaku, portando a casa un punto che vale oro.

L’obiettivo qualificazione sarebbe vicinissimo se gli uomini di Rangnick dovessero avere la meglio sulla Svezia nella quarta giornata.

La classifica attuale infatti vede l’Austria – unica ad avere giocato tutte le partite insieme al fanalino di coda Azerbaigian – al comando del gruppo F con 7 punti, tre in più del favoritissimo Belgio e quattro in più degli svedesi, diretti concorrenti per la seconda piazza. Una gara da non sbagliare, dunque, per la selezione scandinava, che nell’ultimo fine settimana si è limitata a giocare un’amichevole con la Nuova Zelanda, strapazzata 4-1. Nelle gare precedenti invece la nazionale guidata da Jan Andersson aveva prima perso nettamente (3-0) con il Belgio e poi travolto gli azeri con un 5-0 senza possibilità d’appello. Nei precedenti più recenti a spuntarla è stata l’Austria, imbattuta da due partite con la Svezia. L’ultimo successo scandinavo risale a 10 anni fa, durante le qualificazioni mondiali.

Come vedere Austria-Svezia in diretta tv e in streaming

Austria-Svezia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’Ernst Happel Stadion di Vienna, in Austria. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ci sono i presupposti per assistere ad una gara divertente, tra due squadre che nelle ultime partite hanno trovato la via del gol molto spesso. L’Austria ha subito una metamorfosi (in positivo) con Rangnick in panchina e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Austria-Svezia

AUSTRIA (4-4-2): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Baumgartner, Seiwald, X. Schlager, Wimmer; Arnautovic, Gregoritsch.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Sundgren, Lindelof, Starfelt, Gudmundsson; Kulusevski, Olsson, Svanberg, Forsberg; Quaison, Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1