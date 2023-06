Inghilterra-Macedonia del Nord, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Inghilterra-Macedonia del Nord è un match della quarta giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

La prima notizia è che non si gioca nell’impianto di Wembley, che solitamente ospita le gare della nazionale, ma nell’altrettanto affascinante Old Trafford di Manchester: lo stadio della capitale inglese, infatti, ha appena ospitato un mega-concerto, costringendo l’Inghilterra a migrare più a nord. Nel tempio dei Red Devils affronterà la Macedonia del Nord, con l’obiettivo di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione ai prossimi campionati europei.

La selezione guidata da Gareth Southgate venerdì scorso non ha avuto alcun problema a sbarazzarsi di Malta (0-4) centrando la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Ucraina e Italia e prenotando, di fatto, il primo posto nel gruppo C. Mentre gli azzurri sono stati impegnati nella Final Four di Nations League, la nazionale dei Tre Leoni ne ha approfittato ed ha messo il turbo: i tre punti conquistati nell’isola hanno permesso a Southgate di consolidare il primato – l’Inghilterra ha conquistato nove punti su altrettanti disponibili – e di ampliare il divario dalle seconde, ferme a quota tre punti. Tra queste c’è anche la Macedonia del Nord, che nell’ultima giornata ha sprecato un’enorme occasione, facendosi rimontare dall’Ucraina (2-3) dopo essere andata in vantaggio di due gol nel primo tempo.

Una montagna da scalare per Elmas e compagni

Elmas e compagni hanno incassato la prima sconfitta del 2023 dopo che lo scorso marzo avevano avuto la meglio su Malta e battuto le Isole Faroe in amichevole.

Sugli scudi proprio il giocatore del Napoli, autore di ben due gol in due partite: sembra essere il nuovo leader di questa nazionale dopo l’abdicazione di Goran Pandev, che da qualche mese ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Per la Macedonia del Nord sarà in ogni caso difficilissimo strappare punti ad Old Trafford, contro un’Inghilterra lanciatissima, che finora ha segnato 8 reti complessive subendone al contempo solo una. Nei quattro precedenti i nordmacedoni non hanno mai battuto gli inglesi: l’ultimo confronto risale al 2006 e terminò a reti bianche, risultato che oggi sarebbe oro colato per i balcanici.

L’Inghilterra davanti ai propri tifosi non perde una partita di qualificazione europee dal 2011 e difficilmente la Macedonia del Nord riuscirà ad interrompere la striscia positiva. Le amnesie difensive dei balcanici contro l’Ucraina fanno ipotizzare un’altra gara ricca di gol, in cui gli inglesi segneranno verosimilmente dalle due alle quattro reti.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Macedonia del Nord

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Alexander-Arnold, Rice, Henderson; Foden, Kane, Rashford.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Zajkov, Velkovski, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Ashkovski, Nestorovski, Trajkovski.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0