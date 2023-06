Ucraina-Malta, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Ucraina-Malta è un match della quarta giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 18:00: pronostici.

Sorpasso in vista. L’Italia, da lunedì sera, potrebbe ritrovarsi fuori dai primi due posti della classifica del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024. Sì, perché all’Ucraina di Serhiy Rebrov basterà una vittoria contro la modesta selezione di Malta per mettere la freccia e superare gli azzurri, impegnati nella Final Four di Nations League e fermi a quota 3 punti.

Mentre l’Inghilterra ha già preso il largo, travolgendo i maltesi e ipotecando il primo posto nel girone, per il momento la lotta per la seconda piazza resta apertissima. In gioco c’è pure la Macedonia del Nord, che ha gli stessi punti di Italia e Ucraina – tre selezioni che hanno giocato lo stesso numero di partite, diversamente da Inghilterra e Malta che sono già a quota tre – nonostante la sconfitta (2-3) patita venerdì scorso contro Mudryk e compagni. Una partita incredibile quella di Skopje, con i nordmacedoni che dopo essere andati in vantaggio di due gol nel primo tempo, si sono fatti ribaltare nella ripresa. Di Zabarnyi, Konoplia e Tsygankov le reti che hanno permesso all’Ucraina di conquistare i suoi primi tre punti in questa campagna di qualificazione. Gli uomini di Rebrov non hanno fatto altro che confermare l’ottimo momento in fase offensiva, visto che pochi giorni prima avevano rifilato lo stessi numero di gol alla Germania nell’amichevole di Brema (3-3). Con l’unica differenza che in quel match erano stati loro a subire la rimonta.

L’unico precedente fu vinto da Malta

Ma se è vero che da una parte l’attacco gira alla grande, dall’altra Rebrov farebbe bene a sistemare una difesa che nelle ultime tre partite ha incassato la bellezza di sette gol.

La difesa ucraina dovrebbe vivere una serata più tranquilla contro l’attacco maltese, che in tre gare ha realizzato solamente un gol, contro la Macedonia del Nord. Non è riuscita a limitare i danni come aveva fatto con l’Italia la selezione allenata da Michele Marcolini, che venerdì ha rimediato quattro gol contro gli inglesi, tre dei quali segnati nel primo tempo. C’è un solo precedente tra le due nazionali E, guarda caso, coincise con una delle storiche vittorie di Malta, che nel 2017 si impose 1-0 sull’Ucraina grazie ad una rete di Muscat.

Il pronostico

L’Ucraina è apparsa ispirata in fase di possesso palla e dovrebbe riuscire a segnare dai due ai quattro gol contro Malta. La vittoria della squadra di Rebrov stavolta non è in discussione, anche se non è da escludere che anche gli isolani segnino almeno una rete.

Le probabili formazioni di Ucraina-Malta

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Yarmolenko, Dovbyk.

MALTA (3-4-2-1): Bonello; Apap, Borg, Muscat; Mbong, Guillaumier, Teuma, Kristensen, Attard; Jones, Nwoko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1