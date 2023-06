Incontenibile Camila Giorgi | L’abito è cortissimo: fan in estasi

Camila Giorgi mette a dura prova la resistenza dei suoi fan con uno scatto che va al di là dell’immaginazione: pioggia di cuori per lei.

Ce l’aveva quasi fatta. Era a tanto così dal mettere la firma su una rimonta che le avrebbe permesso, se tutto fosse andato secondo i piani, di approdare ai quarti di finale del primo torneo femminile sull’erba di questa stagione. Ma, ahinoi, le cose non sono andate esattamente come speravamo.

Camila Giorgi è capitolata al cospetto di Elizabeth Mandlik al Wta 250 di Nottingham nel bel mezzo degli ottavi di finale. Ha perso in tre set, il che dimostra che ce l’ha messa tutta per conquistare l’accesso al turno successivo. Ma, evidentemente, non è bastato. La partita era iniziata nel migliore dei modi, ma un calo improvviso ha permesso alla sua avversaria di farsi spazio e di agguantare, alla fine, la vittoria. La tennista azzurra è parsa molto stanca e tutti sperano, a questo punto, che quel cedimento non sia riconducibile all’infortunio che l’aveva messa ko al secondo turno del Roland Garros, quando si era imbattuta nella temibilissima Jessica Pegula.

Per il momento nulla è trapelato. Da radio spogliatoio tutto tace e non è detto, di conseguenza, che la sconfitta subita in quel di Nottingham sia direttamente riconducibile al problema fisico di cui sopra. Anche perché, almeno a giudicare dai social network, non si direbbe proprio che la bella Camila, ex numero 1 d’Italia, non stia bene. Anzi, non è mai parsa più in forma di così.

Camila Giorgi, passione animalier: l’abito sfida l’immaginazione

Gli ultimi due scatti che la reginetta di Instagram ha pubblicato hanno messo a dura prova, per così dire, i fan. Perché della sua sensualità sono ormai a conoscenza perfino le pietre, ma è innegabile che vederla in certe vesti faccia sempre un certo effetto e che sia davvero molto difficile resisterle.

Oltre ad essere una tennista dal talento incommensurabile, Camila è anche a tutti gli effetti una vera e propria icona di stile. La moda è la sua più grande passione e si serve dei social network proprio per darle libero sfogo. Posta spesso e volentieri foto dei suoi outfit e, nella maggior parte dei casi, il risultato è sempre il medesimo: manda i fan in visibilio.

Lo ha fatto anche qualche ora fa, quando ha condiviso con loro uno scatto in cui fa sfoggio di un abitino maculato che rende superfluo il ricorso all’immaginazione. È talmente corto che non serve sforzarsi ed usare la fantasia, dal momento che la bellezza della tennista è tutta lì, in primo piano e a tutto schermo.