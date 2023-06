I pronostici di domenica 18 giugno: Nations League, finale playoff Serie C

I pronostici di domenica 18 giugno: ci sono le finali di Nations League, il ritorno della finale playoff di Serie C e altre partite.

Questa domenica sarà caratterizzata dalle Finals della Nations League. In campo anche l’Italia che però dopo la sconfitta contro la Spagna potrà ambire al massimo al terzo posto, e non è detto che arrivi perché di fronte avrà l’Olanda padrona di casa e per questo motivo più motivata degli azzurri.

La finalissima andrà invece in scena alle 20:45 tra la Croazia e la Spagna. Modric dopo la finale persa al Mondiale del 2018 proverà a vincere un trofeo prima di un ritiro che per il momento non è assolutamente nei suoi pensieri. La Croazia ha giocato una gran partita contro l’Olanda, mentre la Spagna ha messo in mostra qualche crepa difensiva contro gli azzurri. Partita molto equilibrata in cui tutte e due dovrebbero andare almeno una volta a segno.

Pronostici altre partite

Con le qualificazioni agli Europei che si fermano per lasciare spazio alla Nations League, questa domenica di calcio è per il resto caratterizzata dalla finale dei playoff di Serie C tra Lecco e Foggia e dalla Coppa del Giappone in cui Vissel Kobe e Consadole Sapporo dovrebbero centrare la vittoria interna rispettivamente contro Yokohama FC e Jubilo Iwata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Olanda vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Olanda-Italia, Nations League, ore 15:00

Vincenti

• Vissel Kobe (in Vissel Kobe-Yokohama FC, Coppa del Giappone, ore 11:00)

• Consadole Sapporo (in Consadole Sapporo-Jubilo Iwata, Coppa del Giappone, ore 11:00)

• Croazia o pareggio (in Croazia-Spagna, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Consadole Sapporo-Jubilo Iwata, Coppa del Giappone, ore 11:00

• Paraguay-Nicaragua, Amichevole, ore 16:30

• Olanda-Italia, Nations League, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Olanda-Italia, Nations League, ore 15:00

• Croazia-Spagna, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Croazia-Spagna, Nations League, ore 20:45)