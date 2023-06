Tsitsipas, Kyrgios e Dimitrov come Berrettini: li aspetta al varco

Berrettini, due pesi e due misure: ecco perché il tennista romano aspetta al varco i colleghi Tsitsipas, Kyrgios e Dimitrov.

La sconfitta al primo turno dell’Atp 250 di Stoccarda è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Matteo Berrettini era già stato abbondantemente bacchettato per via della sua relazione con Melissa Satta, accusata a sua volta, in maniera ingiustissima, di essere una mangia-atleti e di portare, addirittura, sfortuna.

Insinuazione, questa, che l’aveva spinta, per ovvie ragioni, a ribellarsi alle polemiche scaturite quando il popolo dei social ha scoperto che fra i due c’era del tenero. La showgirl era diventata, all’improvviso, la causa di tutti i “mali” di Berrettini. Dell’eliminazione prematura dall’Australian Open e delle sconfitte che avevano fatto seguito ad un inizio di stagione non troppo promettente. Qualcuno ha addirittura insinuato che fosse sua la responsabilità dell’infortunio agli addominali che l’ha tenuto lontano dal campo per due mesi. Critiche sterili e accuse infondate sono dunque piovute addosso alla nuova coppia, in particolar modo a lei, in maniera copiosissima.

Ed è lecito domandarsi, a questo punto, come sarebbe andata se al fianco del tennista romano ci fosse stata una qualunque altra donna. Una che non fosse, appunto, la popolarissima Melissa, con un passato amoroso scandito da atleti del calibro di Bobo Vieri e di Kevin Prince Boateng. Cosa sarebbe successo se Matteo fosse stato ancora fidanzato con Ajla Tomljanovic, tennista come lui? Questo avrebbe potuto risparmiargli lo shitstorm che va ormai avanti da svariati mesi?

Berrettini, due pesi e due misure

La risposta, probabilmente, è sì. E lo si evince chiaramente dal fatto che altri atleti che, come lui, stanno attraversando un periodo non proprio felice, non siano costantemente sotto attacco come Berrettini. Che, a questo punto, li aspetta in un certo senso al varco.

Sarebbe corretto seppur altrettanto illogico, quanto meno per coerenza, che anche a Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios venisse riservato lo stesso trattamento. Che anche loro, come Matteo, venissero messi alla gogna per via delle loro relazioni amorose, giacché in tanti sostengono che i tennisti debbano fare la vita dei monaci di clausura. Dimitrov si è da poco fidanzato con Madalina Ghenea, famosa e bellissima come la Satta. Non ha la fama della mangia-atleti, però, motivo per il quale è probabile che nessuno le punti il dito contro nel caso in cui la sua dolce metà dovesse malauguratamente perdere nelle settimane a venire.

Nessuna ha osato dire, poi, che è colpa di Costeen Hatzi, in arte lady Kyrgios, se il bad boy di Canberra ha perso, dopo 6 mesi di stop, all’esordio a Stoccarda. Perché lei non è certo popolare come l’ex moglie di Boateng. E chi mai si sognerebbe di accusare Paula Badosa, infine, qualora il greco Tsitsipas dovesse perdere un’altra partita ancora? Lei è una tennista, non una showgir: non lo farebbe nessuno. Non è mondana come Melissa e non trascinerebbe mai il suo fidanzato nella “perdizione“, come in tanti insinuano faccia la Satta con Berrettini. Due pesi e due misure, dunque.