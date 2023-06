Belgio-Austria, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Belgio-Austria è un match della terza giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

Si sfidano le uniche due squadre che dopo due giornate sono a punteggio pieno nel gruppo F. La differenza, però, è che mentre il Belgio finora ha giocato solamente una partita, travolgendo 3-0 l’ostica Svezia, l’Austria ha già affrontato Azerbaigian ed Estonia, che non sono certo le maggiori insidie di questo raggruppamento.

Essere a quota 6 punti dopo due turni e guardare tutti dall’altro verso il basso è comunque un ottimo risultato per la selezione guidata dall’ex tecnico di Lipsia e Manchester United, Ralf Rangnick. Il duello per il secondo posto, considerando che il primo sarà verosimilmente appannaggio di De Bruyne e compagni, è con la Svezia, che di punti ne ha totalizzati 3 in due gare. Sarebbe oro colato, a questo punto, evitare la sconfitta a Bruxelles, in attesa dello scontro diretto con gli svedesi martedì prossimo. Non impossibile, visto che l’Austria da un po’ di tempo gode di un ottimo stato di salute: la mano di un allenatore esperto come Rangnick si è cominciata a vedere dopo la disastrosa Nations League, conclusa con la retrocessione in Lega B. Nelle ultime quattro partite, tra amichevoli e gare ufficiali, l’Austria ha ottenuto altrettante vittorie, realizzando complessivamente 9 gol e subendone 2. E l’Italia ne sa qualcosa: lo scorso novembre si è arresa 2-0 a Vienna.

Due vittorie su due per Tedesco

Il Belgio invece è ripartito alla grande dopo il Mondiale deludente, concluso con l’inattesa eliminazione nella fase a gironi dietro a Marocco e Croazia.

La federazione, chiusa l’era Martinez, si è affidata al giovane tecnico di origini calabresi Domenico Tedesco, reduce da un’esperienza agrodolce al timone del Lipsia. Il suo debutto sulla panchina dei Diavoli Rossi non poteva essere più convincente. Prima la roboante vittoria in Svezia, poi quella pirotecnica (2-3) contro la Germania in amichevole. L’obiettivo di Tedesco è restare a punteggio pieno nelle prossime due partite, mettendo sin da subito le cose in chiaro. Il commissario tecnico ha convocato diversi volti nuovi, oltre a veterani come Lukaku, ma dovrà fare a meno di capitan De Bruyne, che si è fatto male nella finale di Champions League con il suo Manchester City.

Come vedere Belgio-Austria in diretta tv e in streaming

Belgio-Austria è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 ma potrà essere seguita anche su Sky tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nelle ultime due partita che hanno visto protagoniste queste due nazionali di gol ne sono stati segnati in abbondanza, rispecchiando la filosofia offensiva dei due commissari tecnici. L’Austria finora ha avuto però a che fare solo con selezioni poco competitive e farà fatica a contrastare un Belgio lanciatissimo, favorito per i tre punti.

Le probabili formazioni di Belgio-Austria

BELGIO (4-3-3): Courtois; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans, Mangala; Carrasco, Lukaku, Openda.

AUSTRIA (4-4-2): Bachman; Mwene, Alaba, Danso, Wober; Laimer, Seiwald, Sabitzer, Wimmer; Arnautovic, Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1