Gratta e Vinci, giugno il mese dei regali: altri 100mila euro

Gratta e Vinci, giugno è il mese dei regali: altri 100mila euro per chi ama questo gioco con vincita istantanea. Ecco dove è successo

Giugno col bene che ti voglio…se l’avete letta cantando avete fatto bene. Anche se non è giugno, ovviamente. Quindi mettiamo subito le cose in chiaro, la canzone la sappiamo. Sì, perché anche noi nel momento in cui l’abbiamo scritta l’abbiamo cantata. Ed è proprio il caso di dirlo, senza girarci troppo intorno: giugno si sta rivelando un mese clamoroso per gli amanti del Gratta e Vinci visto che, fino ad oggi, sono diverse le vincite che sono state piazzate.

E non vincite così, tanto per vincere. Ma vincite importanti che cambiano, stravolgono la vita. Come successo a Torino, con il Vinci in Grande, quello che regala come vincita massima 6 milioni di euro, e che proprio 6 milioni di euro ha regalato nel capoluogo piemontese un poco di giorni fa. Ma anche nella provincia di Como, con tre Gratta e Vinci, sono stati portati a casa oltre 2milioni di euro. Insomma, un mese magico, che si arricchisce di un’altra vittoria a Chieti, così come racconta Jamma.tv.

Gratta e Vinci, ecco l’ultimo colpo

Stavolta il Tutto per Tutto è stato il tagliando che ha permesso di vincere questi soldi. Un tagliando che costa 5 euro e che mette in palio come vincita massima la bellezza di 500mila euro. E ad Altino, in provincia di Chieti, ci sono andati vicini, visto che il fortunato vincitore ha portato a casa centomila euro tondi tondi che la vita non la cambiano, ma che aiutano molto e che permettono inoltre qualche sfizio di toglierselo.

Il Gratta e Vinci in questione è stato acquistato nella Tabaccheria Picciotti di via Nazionale, 398, nella frazione di Selva. Il biglietto è stato venduto lo scorso 24 maggio, ma la notizia della vincita si è diffusa solo ieri. Non si conosce ovviamente, almeno per ora perché tutto può succedere, l’identità del giocatore vincente, che ha preferito non uscire allo scoperto e facendo pure bene a nostro avviso. Meglio non dire a nessuno quando si vince una somma del genere, perché gli amici potrebbero diventare parecchi. Anche quelli che non ti salutavano fino a qualche giorno prima potrebbe essere amiconi di vecchia data.