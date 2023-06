Montenegro-Ungheria, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Montenegro-Ungheria è un match della terza giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: pronostici.

Nel gruppo G la favorita per il primo posto è la Serbia ma non mancano le outsider che potrebbero provare a sovvertire i pronostici e riscrivere le gerarchie.

O comunque contendersi la seconda piazza, che significherebbe, in ogni caso, qualificazione diretta alla fase finale dei prossimi campionati europei. Le due principali contendenti – e lo dice anche l’attuale classifica – sono Ungheria e Montenegro, al momento un gradino sopra sia alla Lituania che alla Bulgaria, ferme a quota zero punti. Magiari e montenegrini invece ne hanno tre a testa, anche se la selezione allenata dall’italiano Marco Rossi ha giocato una gara in meno. Un’eventuale vittoria a Podgorica sarebbe dunque pesantissima per l’Ungheria, determinata ad ottenere la terza qualificazione consecutiva alla massima rassegna internazionale. Rossi e i suoi uomini vogliono capitalizzare quanto realizzato nell’ultima Nations League, in cui sono arrivati a secondi dietro all’Italia e si sono messi alle spalle nazionali blasonate come Inghilterra e Germania, entrambe battute in trasferta.

L’Ungheria vuole continuare a sorprendere

In queste qualificazioni non potevano esordire in maniera più convincente, travolgendo la malcapitata Bulgaria 3-0 a domicilio.

L’unica squadra capace di avere la meglio sull’Ungheria nelle ultime 11 partite – comprese le tre amichevoli con Lussemburgo, Grecia ed Estonia – è stata proprio l’Italia di Roberto Mancini, che l’ha battuta sia all’andata che al ritorno. Anche l’avventura del Montenegro era iniziata con il piede giusto (vittoria per 1-0 in trasferta contro la Bulgaria) ma nella giornata successiva la selezione balcanica ha perso il sentitissimo derby con la Serbia, che l’ha spuntata nel finale con una doppietta dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Il prossimo passo è interrompere il digiuno casalingo: l’ultima vittoria ottenuta davanti al proprio pubblico da parte del Montenegro risale a un anno fa. A dare una mano alla selezione di Miodrag Radulovic ci saranno anche i due giocatori più rappresentativi, vale a dire a Stefan Savic dell’Atletico Madrid e Stevan Jovetic, oggi all’Hertha Berlino. Qualche assenza di troppo invece nell’Ungheria: mancano all’appello Gulacsi, Fiola, Nagy e Schäfer.

Come vedere Montenegro-Ungheria in diretta tv e in streaming

Montenegro-Ungheria è in programma sabato alle 18:00 e si giocherà allo stadio Pod Goricom di Podgorica, in Montenegro. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

È, a conti fatti, uno scontro diretto per il secondo posto, in attesa che scenda in campo anche la Serbia, che in questa giornata riposa. L’Ungheria, nonostante le assenze, è in ascesa e sembra avere qualcosa in più del Montenegro: dovrebbe evitare la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Montenegro-Ungheria

MONTENEGRO (3-5-2): Mijatovic; Vujacic, Savic, Tomasevic; Vesovic, Savicevic, Scekic, Haksabanovic, Marusic; Jovetic, Krstovic.

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Lang, Orban, Szalai; Bolla, Nagy, Vecsei, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Adam.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2