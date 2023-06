Sara Croce regina della savana: il bikini animalier fa strage di cuori

Sara Croce, la splendida ex Bonas di “Avanti un Altro” ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua foto in bikini: la regina della savana è qui.

L’amatissima modella e showgirl si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo ad una velocità impressionante. Sara Croce ha mosso i suoi primi passi tra le fila del concorso di bellezza Miss Italia. Oggi è un’affermata influencer, celebre per aver preso parte allo show “Avanti un Altro” nel ruolo di Bonas. Il suo profilo Instagram è seguito da 1 milione di persone, che delizia quotidianamente con le sue foto mozzafiato.

Classe 1998, la meravigliosa Sara Croce ha debuttato sul piccolo schermo nei panni di Madre Natura per una puntata di “Ciao Darwin”. Fin da subito ha catturato le attenzioni del pubblico, rimasto stregato dalla sua bellezza e dal suo fisico scolpito. L’apparizione si è rivelata fortunata e, in seguito, è stata scelta per partecipare ad “Avanti un Altro”, dove ha ricoperto la parte della Bonas.

Il suo fascino non è mai passato inosservato e, unito alla sua dedizione, le ha consentito di raggiungere la notorietà tra i telespettatori. Oltre al piccolo schermo, è una modella ed influencer che può vantare milioni di seguaci online. Sui social condivide quotidianamente la sua vita frenetica, tra viaggi, eventi, servizi fotografici ed uscite con gli amici, portando sempre i fan con sé nelle sue avventure.

Sara Croce, meravigliosa in bikini: uno spettacolo che fa girare la testa

Dando un’occhiata alle sue ultime storie, sembrerebbe proprio che Sara si sia concessa qualche giorno di relax in una bellissima location. Sempre molto attiva sul web, non dimentica mai di interagire con i fan tramite foto e video, che vengono puntualmente sommersi dai loro like e commenti di apprezzamento. Nelle scorse ore ha condiviso lo scatto che vi proponiamo di seguito e che ha fatto girare la testa a moltissimi user.

Come potete vedere, la modella indossa un bikini animalier che le sta d’incanto e mette perfettamente in risalto il suo corpo avvenente. Sara è un’appassionata di fitness e, a giudicare dalle sue foto, possiamo dire che il suo impegno in palestra vale assolutamente la pena. Le sue curve pericolose hanno catturato gli occhi degli utenti, rimasti a bocca spalancata davanti a tanto splendore.

Sara è più raggiante che mai, con i lunghi capelli biondi che le scivolano sulla schiena e un paio di occhiali da diva che le coprono il viso. Resistere al suo charme è davvero impossibile. Lei stessa, nelle storie successive, ha postato alcune delle migliori risposte dei suoi fan: “Nuovo spot delle gocciole. E sono subito sold out” ha commentato un utente in riferimento alla celebre pubblicità. In effetti, con quel due pezzi, è una perfetta regina della savana.