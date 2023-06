Sara Croce, shooting ad alta temperatura: follower in estasi

Sara Croce ha mandato i follower in estasi con il suo ultimo shooting: altro che estate, le sue foto sono veramente ad alta temperatura.

La bella stagione si avvicina e Sara Croce, con i suoi scatti mozzafiato, contribuisce di gran lunga ad alzare le temperature, almeno sui social. Modella, influencer e volto televisivo, la 25enne è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo facendo colpo sui telespettatori e gli utenti grazie al suo incredibile fascino. Le ultime foto apparse sul suo profilo Instagram non sono passate inosservate. Sono assolutamente da perdere il respiro.

Resistere al fascino della meravigliosa influencer è veramente impossibile: viso angelico, occhi capaci di stregare chiunque e fisico da urlo, Sara è dotata di una bellezza fuori dal comune. Ed è proprio per merito del suo charme se è riuscita a ritagliarsi uno spazio sempre più grande nello show business. Il suo percorso è iniziato con la partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata al quarto posto.

La modella si è aggiudicata le fasce di Miss Lombardia e Miss Tricologia, per poi iniziare a collaborare con diversi brand (Guess, Elisabetta Franchi e Pin Up Stars sono solamente alcuni) tra sfilate e servizi fotografici. Nel 2019 è arriva la svolta nella sua carriera: è stata scelta per interpretare Madre Natura in una puntata di “Ciao Darwin”. Non ci ha messo molto prima di attirare le attenzioni del grande pubblico, rimasto folgorato dal suo fascino.

Sara Croce, l’anteprima conquista tutti: più sensuale che mai

In seguito all’esperienza, è entrata nel cast di “Avanti un Altro”, dove per due anni ha ricoperto il ruolo di Bonas. L’affascinante 25enne si è guadagnata l’affetto dei telespettatori e, col passare del tempo, la sua popolarità sui social è aumentata notevolmente. Oggi vanta un profilo Instagram seguito da 1 milione di persone. Qui si mostra tra lavoro e vita privata, servizi fotografici e viaggi, apparendo sempre in forma smagliante.

Recentemente ha lasciato tutti a bocca aperta con una piccola anteprima dell’ultimo shooting di cui è stata protagonista. La bella Sara, nella foto sovrastante, indossa un meraviglioso corpetto bianco che le sta d’incanto mettendo in risalto le sue bellissime curve. I suoi lunghi capelli biondi sono sciolti sulle spalle, mentre posa con sensualità e confidenza davanti all’obiettivo.

Inutile dire che i fan hanno apprezzato molto lo scatto. L’influencer ha liberato il suo lato più provocante facendo colpo su tutti. Sebbene si tratti solo di un’anteprima, è bastato poco per far girare la testa agli user, i quali ora non aspettano altro che vengano pubblicate le foto ufficiali del servizio fotografico.