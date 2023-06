Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di mercoledì 14 giugno

Tennis, tre gli italiani in campo oggi. Nei Paesi bassi tocca anche a Jannik Sinner, pronto a debuttare nella stagione su erba: pronostici.

Si parte con i secondi turni nei 4 tornei Atp e Wta che questa settimana hanno inaugurato la stagione su erba. Stoccarda ha perso subito il suo campione in carica, Matteo Berrettini, eliminato all’esordio dal suo connazionale – e amico per la pelle – Lorenzo Sonego. Al di là della scarsa forma fisica del tennista romano, che rientrava dopo due mesi di stop per infortunio, il nativo di Torino ha offerto una prestazione sontuosa, confermando le sue qualità su una superficie notoriamente peculiare come l’erba.

L’allievo di Gipo Arbino ha brillato soprattutto al servizio, facendo registrare un’altissima percentuale di prime. Nel secondo turno lo attende un avversario ostico, l’australiano Christopher O’Connell, che due giorni fa ha fatto fuori agevolmente il tedesco Daniel Altmaier, carnefice di Jannik Sinner nell’ultimo Roland Garros. Il tennista aussie gli darà filo da torcere ma il Sonego visto all’opera contro Berrettini dovrebbe venirne a capo. In campo anche l’altro Lorenzo, Musetti, reduce dalla sua prima vittoria in carriera su erba. Ha comunque dovuto penare – soprattutto nel primo set – contro il croato Gojo, salvando ben cinque palle break: non parte sfavorito contro il francese Gregoire Barrere ma ci aspettiamo un match lungo. Impegno tutt’altro che agevole per la terza testa di serie, Frances Tiafoe, che affronta il numero 37 al mondo, Jiri Lehecka. Tuttavia, il giovane e talentuoso tennista ceco è stato troppo incostante nell’ultimo periodo e dovrebbe soccombere contro l’americano, che vanta molta più esperienza su questa superficie.

Sinner debutta nella stagione su erba

Nel torneo di s-Hertogenbosch tocca a Jannik Sinner che, dopo la scottante eliminazione dal Roland Garros per mezzo del tedesco Altmaier al termine di 5 tiratissimi set, ha deciso di chiedere una wild card per il 250 della città olandese.

L’esordio però non è affatto dei più semplici. L’altoatesino dovrà vedersela con l’istrionico Alexander Bublik, che sull’erba se la cava alla grande grazie al suo potente servizio. Sinner un anno fa sorprese tutti arrivando a un passo dalla semifinale di Wimbledon, andando addirittura in vantaggio di due set contro Novak Djokovic ma le incognite restano, in particolar modo dopo una stagione su terra poco esaltante. Interessante anche la sfida tra il francese Ugo Humbert ed il finlandese Emil Ruusuvuori, con il transalpino leggermente favorito. Dovrà infine fare attenzione allo statunitense Mackenzie McDonald il numero 15 al mondo, Borna Coric, che torna a giocare sull’erba dopo diverso tempo a causa dei troppi infortuni che l’hanno condizionato nelle precedenti stagioni.

In questa settimana il tennis femminile si divide tra i tornei di Nottingham (dove è di scena Camila Giorgi) e s-Hertogenbosch. In Inghilterra l’esperta Tatjana Maria dovrebbe riuscire a prevalere sulla britannica Watson mentre potrebbe essere più combattuta la sfida tra Maria Sakkari e Alize Cornet. Previsti almeno 20 game anche nel match Sasnovich-Minnen.