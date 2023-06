Gratta e Vinci senza segreti: così scopri se sono vincenti

Gratta e Vinci senza segreti: così scopri senza nessun dubbio se sono vincenti o meno. Ecco come fare per non rimanere mai col dubbio

Ci sono dei momenti della giornata che sicuramente sono più pesanti di altri. E ci sono quei momenti dove difficilmente, anche, riesci a capire quello che ti sta succedendo. In poche parole ci sono quei momenti in cui uno ha realmente bisogno di aiuto.

Se poi ci mettiamo il fatto che, in quei momenti forse, qualcuno ha deciso di comprare un Gratta e Vinci per rilassarmi un attimo ma ha ancora addosso le scorie di un’impegnativa giornata di lavoro, il dato è tratto. Quante volte vi abbiamo raccontato di persone che hanno buttato nel cassonetto quel Gratta e Vinci che poi viene trovato da qualcuno – ci sono quelli che fanno appunto questo di mestiere – che risultato vincente? Diverse in questi anni, e potrebbe succedere di nuovo se non avete nel vostro telefono questa applicazione che vi permette in un solo secondo di capire se il biglietto che avete in mano è vincente o meno. Insomma, basta solamente un attimo del proprio tempo e poi, credeteci, la magia non è per nulla rovinata.

Gratta e Vinci, l’app per sapere se hai vinto

Sì, la magia come detto non è rovinata perché onestamente questa si racchiude nel momento in cui si gratta il biglietto. Questo fatto di scaricare l’applicazione è solamente dovuto al post, quando non siete convinti di quello che avete visto e allora grattando il codice a barre che c’è in ogni Gratta e Vinci, scansionandolo in un solo secondo con il vostro cellulare, potrete capire se quel biglietto è effettivamente da buttare nella spazzatura oppure vi ha regalato qualcosa. Magari solamente l’importo che avete speso e potrete anche comprarne un altro.

Insomma, l’applicazione è quella ufficiale del Gratta e Vinci che è disponibile in tutti i dispositivi, sia quelli che hanno come sistema operativo IOS – vale a dire gli Iphone – sia tutti gli altri che utilizzano Android. Un secondo solo del vostro tempo per avere delle certezze. Sì, fatelo e non ve ne pentirete.