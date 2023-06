Finlandia-Slovenia è un match della terza giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 18:00: tv, pronostici.

Comanda la Slovenia. Dopo le prime due giornate di qualificazioni ad Euro 2024, entrambe giocate lo scorso marzo, a sorpresa è la selezione di Matjaz Kek a guardare tutti dall’alto verso il basso. Due vittorie su due e unica del suo raggruppamento, che comprende anche la favoritissima Danimarca, ad essere a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti.

Sono lì per puro caso oppure Oblak e compagni hanno concrete possibilità di lottare per i primi due posti che mettono in palio un pass (diretto) per l’Europeo di Germania? Impossibile sbilanciarsi se consideriamo il valore degli avversari affrontati finora dalla Slovenia, che ha avuto a che fare con le selezioni, almeno sulla carta, meno competitive del girone. E cioè il Kazakistan, battuto 2-1 a domicilio, e San Marino (2-0), probabile cenerentola del gruppo. La Finlandia, in questo senso, sarà il primo test probante per una nazionale che ad ogni modo è imbattuta da otto partite consecutive. L’ultima sconfitta della Slovenia risale a un anno fa, quando fu sconfitta dalla Serbia in Nations League. Da allora gli uomini di Kek hanno collezionato tre pareggi e cinque vittorie, comprese quelle ottenute nelle amichevoli con Romania e Montenegro: striscia in cui peraltro la Slovenia non ha mai incassato più di due gol. Numeri che consentono di sognare la seconda qualificazione ad una fase finale di un campionato europeo per la prima volta dal 2000.

La Slovenia sogna l’allungo

Non è partita con il piede giusto, invece, la campagna della Finlandia, che ha esordito con una prevedibile sconfitta – e pure abbastanza netta – in Danimarca (3-1).

In una fredda notte di Copenaghen gli uomini di Markku Kanerva sono stati travolti da una tripletta dell’atalantino Hojlund. Il riscatto è arrivato però qualche giorno più tardi, con gli scandinavi che hanno fatto il colpaccio in casa dell’Irlanda del Nord, a Belfast, in uno stadio sempre molto difficile da espugnare. Decisiva la rete realizzata nel primo tempo dal difensore del Cracovia Kallman (0-1). Una vittoria preziosa, che ha messo fine ad un lungo digiuno di successi: la Finlandia non vinceva da settembre. Kanerva punterà ancora su Pukki, centravanti del Norwich, solo panchina invece per il cannoniere del Venezia Pohjanpalo. Nella Slovenia sarà assente Oblak, infortunato: Kek si affiderà a diversi giocatori che militano in Serie A, da Stojanovic a Crnigoj, passando per Bijol e Lovric.

Come vedere Finlandia-Slovenia in diretta tv e in streaming

Finlandia-Slovenia è in programma venerdì alle 18:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia. Non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

La Slovenia ha perso solo due volte nelle ultime 14 partite e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche in casa della Finlandia, in una gara da almeno una rete per parte: entrambe infatti hanno trovato la via del gol nelle prime due gare di qualificazione.

Le probabili formazioni di Finlandia-Slovenia

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Jensen, Ivanov, Soiri, Alho; Taylor, Schuller, Kamara, Suhonen; Kallman, Pukki.

SLOVENIA (4-4-2): Belec; Stojanovic, Brekalo, Bijol, Karnicnik; Zajc, Cerin, Lovric, Verbic; Vipotnik, Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1