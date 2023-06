Tennis, non crederai ai tuoi occhi: la farfalla di Belen è solo un ricordo

Tennis, per quell’abito servirebbe il porto d’armi: così ha ufficialmente dichiarato guerra a Belen Rodriguez.

Con il campionato ormai archiviato, anche lei potrà finalmente concedersi un po’ di riposo. Ieri ha registrato l’ultima puntata della sua trasmissione televisiva a tema calcio, Goal Deejay, e nel farlo ha deciso di dare un vero e proprio “colpo di grazia” ai telespettatori e anche agli utenti che la seguono sui social network.

Stiamo parlando della showgirl Melissa Satta, per chi non lo avesse ancora capito. Ebbene, la stella di Sky ha voluto veramente esagerare, in occasione della puntata conclusiva di questa stagione così scoppiettante. Non è ancora andata in onda, ma proprio non ce l’ha fatta a tenere il segreto con i suoi follower. Ha voluto spiattellare loro, in anteprima assoluta, per quale look avesse optato. Non lo avesse mai fatto: il web è trasecolato e il popolo dei social è rimasto letteralmente a bocca aperta.

L’abito che ha deciso di indossare per salutare il suo pubblico e per congedarsi al termine del campionato è, in effetti, spettacolare. Oseremmo dire che la padrona di casa di Goal Deejay abbia in qualche modo voluto dichiarare guerra a Belen Rodriguez, considerando che il suo vestito ci ha ricordato molto quello che la moglie di Stefano De Martino indossò al Festival di Sanremo 2012.

Tennis, Melissa Satta fa concorrenza a Belen Rodriguez

Quello della splendida argentina era rosa e azzurro, mentre quello di Melissa era completamente nero. Al pari dell’abito che ci permise di ammirare l’ormai famosissima farfallina che Belen ha tatuata lì dove non batte il sole, il capo sfoggiato dalla Satta in occasione dell’ultima puntata del suo show è caratterizzato da uno spacco vertiginosissimo.

Nella foto postata sui social, si apre al punto tale da lasciare intravedere addirittura l’inguine. Un panorama senza precedenti, dunque, che ha deliziato i follower della splendida showgirl e assicurato un boom di ascolti a Goal Deejay. Peccato solo che questo giorno per lei così speciale sia coinciso, come certamente sapranno i tennissifoli, con il momento più nero del suo fidanzato, il tennista Matteo Berrettini.

Il romano è rientrato ieri in campo dopo due mesi di stop e non è riuscito, benché giocasse sulla sua superficie preferita, a dominare l’avversario Lorenzo Sonego. Ha lasciato il campo in lacrime, tanto è stata grande la delusione. E speriamo solo, a questo punto, che la Satta sappia supportarlo a dovere e dargli la spinta affinché, come auspicano tutti, possa rimettersi in carreggiata.