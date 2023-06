Tennis, a lei i filtri non servono: bellezza disarmante

Tennis, i filtri non servono a nulla ad una bellezza come lei: sui social, la meravigliosa atleta ha mandato i fan in delirio.

Giovane, grintosa e dotata di una bellezza disarmante: la tennista non si sta facendo strada solamente nel mondo del tennis, ma anche in quello dei social. Il suo seguito aumenta giorno dopo giorno ed è sicuramente destinato a raggiungere grandi numeri. In futuro, infatti, sentiremo parlare di lei sia per i suoi traguardi a livello professionistico che per il suo incredibile fascino.

La splendida Ekaterina Reyngold è attualmente alla posizione numero 354 nel singolo e alla 213 nel doppio del WTA mondiale. Classe 2001, la giovane atleta è determinata a portare a casa risultati importati e si impegna costantemente per entrare nella top 100 delle migliori tenniste in assoluto. Recentemente i tifosi hanno avuto modo di seguirla in diverse competizioni, tra cui l’ultimo W25 a Kuršumlijska Banja.

Qui si è spinta fino alla finale in coppia con la collega argentina Jazmín Ortenzi. Tuttavia, le due sono state battute dalle avversarie Sofya Lansere e Valentini Grammatikopoulou. La sconfitta non l’ha però scoraggiata e, al momento, è tornata ad allenarsi in vista delle prossime sfide. E mentre i fan aspettano di vederla nuovamente in campo, non si smentisce mai dal sorprenderli con scatti mozzafiato sui social.

Tennis, Ekaterina Reyngold fa sognare i tifosi: una bellezza indescrivibile

Il suo esordio nelle competizioni professionistiche è avvenuto solamente un anno fa. Dopo essersi fatta notare a livello juniores, è approdata nel tabellone principale del WTA Tour in occasione del Marocco Open del 2022. Il suo best ranking è al 226esimo posto nel singolo, mentre in doppio si è spinta fino alla 196. Sebbene il suo debutto sia avvenuto di recente, si è già fatta notare da molti tifosi, che non si sono lasciati sfuggire un certo dettaglio.

Stiamo parlando della sua incantevole bellezza. La 22enne è dotata di un fascino al quale è veramente impossibile resistere: oltre ad avere uno splendido viso, dai lineamenti che potremmo definire perfetti, ha un fisico scolpito che sui social ha fatto perdere la testa a molti utenti. Il suo profilo Instagram, per il momento, conta più di 6 mila follower e di sicuro nei prossimi mesi il suo seguito salirà vertiginosamente.

Ekaterina, soprannominata Katya, si sta infatti guadagnando un sempre maggiore consenso tra gli user per merito delle sue foto meravigliose. Qui sopra, potete vedere uno degli ultimi scatti apparsi sul suo profilo, nel quale è possibile ammirarla in tutto il suo charme. Una bellezza naturale alla quale non servono sicuramente filtri Instagram, con un meraviglioso sorriso e due occhi capaci di stregare chiunque.