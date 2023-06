Swiatek-Muchova, finale femminile Roland Garros: orario, tv, streaming, pronostici

Swiatek-Muchova è la finale del singolare femminile del Roland Garros 2023: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Né Sabalenka, né Rybakina, le due che ultimamente hanno fatto l’impresa estromettendola sia da Madrid che da Roma. Toccherà invece all’outsider Karolina Muchova sfidare la campionessa in carica Iga Swiatek nella finale del Roland Garros 2023.

Un ultimo atto difficilmente pronosticabile due settimane fa. E che ancora una volta conferma l’assenza di gerarchie definite nel circuito femminile, in cui le certezze scarseggiano sempre di più. Che la ventiduenne polacca, incontrastata numero uno al mondo, arrivasse in fondo era praticamente scontato: avrebbe fatto notizia se fosse uscita nei turni precedenti. Nessuna, come da previsione, è riuscita a trovare un antidoto al suo tennis, efficace soprattutto su una superficie come la terra rossa. Swiatek adesso studia da Nadal. E l’obiettivo, a Parigi, è aprire una lunga striscia vincente per entrare nella storia. In caso di vittoria sarebbe il suo terzo Roland Garros, dopo quello vinto da teenager nel 2020 – trionfò nonostante fosse partita 54esima – e il successo dello scorso anno, ottenuto al termine di una cavalcata sensazionale, da autentica schiacciasassi.

Prima finale Slam per Muchova

Per rendere l’idea, la giocatrice di Varsavia non ha perso neanche un set – ne ha lasciato per strada solo uno nelle ultime due edizioni – rifilando finanche un doppio bagel (ormai diventati una sua specialità) alla malcapitata cinese Wang, travolta 6-0 6-0 nel terzo turno.

Nei quarti e in semifinale Swiatek si è imposta rispettivamente sulla statunitense Gauff, che aveva battuto già in finale lo scorso anno, e sulla sorprendente brasiliana Haddad Maia, capace di portarla quantomeno al tie break nel secondo set (6-2 7-6) dopo aver perso nettamente il primo. Dall’altro lato del campo c’è invece una tennista che per la prima volta avrà l’opportunità di vincere un torneo del Grande Slam. Per Karolina Muchova è il momento della rivincita dopo una stagione, la scorsa, in cui è stata tormentata dagli infortuni. In pochi potevano pensare che la ceca, attualmente fuori dalle prime 40 al mondo, si spingesse così lontano. Ed invece c’è riuscita grazie al suo tennis vario e spettacolare, uno dei meno monotoni del circuito. Memorabile la vittoria in semifinale con la Sabalenka, rimontata dopo essere finita sotto 5-2 nel terzo set (7-6 6-7 7-5).

La Muchova in carriera finora ha vinto un solo titolo – Seul 2019, guarda caso battendo in finale una polacca, la Linette – e nell’unico precedente ufficiale, risalente a 4 anni fa, ebbe la meglio sull’allora 18enne Swiatek in tre set sul cemento outdoor di Praga.

