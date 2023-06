Swiatek-Haddad Maia, Roland Garros: orario, tv, streaming, pronostici

Swiatek-Haddad Maia è un match valido per le semifinali del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Nel singolare femminile tutto sembra ormai apparecchiato per la finale forse più scontata, quella tra la numero uno e la numero al mondo, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. Tenteranno di sparigliare le carte Karolina Muchova da una parte – la ceca affronterà nella prima semifinale la bielorussa – e Beatriz Haddad Maia dall’altra. Anche la brasiliana ha sorpreso tutti, dimostrando di poter essere insidiosa e competitiva anche sulla terra rossa.

Ovviamente contro la campionessa in carica, tornata ad essere implacabile, sarà come scalare una montagna. Ma il tennis femminile negli ultimi anni ci ha insegnato che non esistono partite dall’esito già scritto. Haddad Maia, numero 14 del ranking mondiale, nel suo percorso parigino è stata più volte capace di sovvertire i pronostici. L’ha fatto contro la russa Alexandrova nel quarto turno ma la vera impresa l’ha realizzata in semifinale, rimontando la favoritissima Jabeur in una maratona durata due ore e mezza. La nativa di San Paolo finora l’ha sempre spuntata al terzo set, ad eccezione del match d’esordio con la tedesca Maria. In soldoni, ha trascorso in campo il doppio del tempo della Swiatek. E la mancanza di energie, in semifinale, potrebbe rivelarsi deleteria.

Nettissimo invece il cammino della polacca, che ha lasciato solamente pochissime game alle avversarie: tutto, insomma, secondo le aspettative. Swiatek vuole dimostrare che il Roland Garros è ancora il suo “giardino di casa” – in caso di vittoria sarebbe il terzo trionfo a Parigi – e non si capisce, tra le giocatrici rimaste in gara, chi potrebbe ostacolarla. Con la brasiliane oltretutto ha un conto aperto: nell’unico precedente, giocato lo scorso agosto a Toronto, si impose la Haddad Maia in tre set. Ma sulla terra rossa è tutta un’altra storia.

Dove vedere Swiatek-Haddad Maia in diretta tv e streaming