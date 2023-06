Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama Allegri: offerta dall’Arabia

Calciomercato Juventus, clamorosa offerta dall’Arabia Saudita per Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni il summit a Montecarlo

Massimiliano Allegri un paio di gironi fa è stato riconfermato sulla panchina della Juventus. Ma da qui a dire che rimarrà seduto dentro la Continassa la prossima stagione ce ne passa. Soprattutto dopo le notizie che sono arrivate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Il tecnico della Juventus potrebbe lasciare il bianconero. Per la gioia di molti tifosi, aggiungeremmo, che lo vorrebbero da un’altra parte. Ma non c’è una scelta societaria dietro questo, ma c’è una clamorosa offerta che sarebbe arrivata dall’Arabia Saudita per l’allenatore livornese, con un summit previsto nei prossimi giorni a Montecarlo. Non si conosce il nome del club che avrebbe messo sul piatto tanti, ma tanti soldi, ma tutte le indicazioni spiega il quotidiano verso l’Al-Hilal. Insomma, il futuro è tutto da scrivere. Ma andiamo a vedere adesso quelle che sono le cifre che dall’Arabia farebbero tentennare Allegri.

Calciomercato Juventus, l’offerta araba per Allegri

Si parla di uno stipendio almeno triplicato rispetto a quelli che sono i soldi che Massimiliano Allegri prende adesso alla Juventus. Quindi una cifra che si aggira intorno ai 30milioni di euro per andare in Arabia Saudita. Una scelta di vita, quindi, arrivati a questo punto, diventa quella dell’allenatore, che queste cifre probabilmente sa che non le guadagnerà mai nella propria carriera, almeno in Europa.

Insomma, saranno giorni caldi i prossimi, non solo sotto l’aspetto delle temperature che ormai sono quelle quasi estive anche se non più di tanto onestamente. Ma giorni caldi per andare a scoprire il futuro di Max, che si pensava potesse rimanere a Torino e che invece potrebbe decidere di andarsene dall’altra parte del Mondo. Quel Mondo che stuzzica tutti, da Ronaldo, passando per Benzema, e che potrebbe portare qualche altro tra giocatore e allenatore nel paese mediorientale.