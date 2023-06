Anitta, spettacolo su Instagram prima di Manchester City-Inter

Anitta, spettacolo su Instagram per la brasiliana prima della finale di Champions League tra Manchester City e Inter: sarà lei ad esibirsi

Il giorno è arrivato. Il giorno della finale di Champions League è oggi, sabato 10 giugno. A Istanbul città bellissima e capitale della Turchia, ci saranno gli occhi del Mondo. Sia per lo spettacolo in campo sia per quello che ci sarà prima.

Sì, perché l’evento è Mondiale e la UEFA non lascia mai nulla al caso in queste situazioni. E a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra la squadra di Guardiola e quella di Inzaghi ci sarà l’esibizione della cantante brasiliana Anitta. Brasiliana, che ha parlato nei giorni scorsi non nascondendo ovviamente quella che è l’emozione. E lai a quanto pare il calcio piace, e lo ha svelato in questo modo.

Anitta, si esibirà questa sera prima del match

“Mio papà mi ha portato per la prima volta a vedere allo stadio il Botafogo, il migliore della storia è sicuramente Pelé. Con Maradona? Ci teniamo stretto Pelé. Faremo musica brasiliana e porteremo la nostra cultura e tutta l’energia del nostro paese. Da piccola ho studiato in una scuola italiana in Brasile: mi piace molto parlare italiano e venire in Italia, mi piace la gente in Italia, anche i ragazzi (ride, ndr)”.

Insomma, Anitta probabilmente questa sera tiferà per l’Inter, visto il suo amore verso il nostro Paese. Ma questo conta poco, quello che conta è che quel momento è arrivato, il momento più atteso della stagione per tutti, il momento che tutti aspettano di vivere. E in questa finale c’è anche una squadra italiana, finalmente, e dopo tanto tempo. Che potrebbe regalare ai tifosi nerazzurri una vittoria clamorosa contro quella che possiamo considerare una delle formazioni più forti del mondo al momento. Che ha in panchina il tecnico che ha rivoluzionato il calcio nell’ultimo decennio, e che vuole fare il Treble. Qualche inglese – così come era successo all’Europeo – se lo tatuato sul polpaccio. Chissà, che non sia di buon augurio…