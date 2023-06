Manchester City-Inter, scippo dopo la finale: “Ci stanno pensando”

Manchester City-Inter, scippo dopo la finale di Champions League di domani sera: in collegamento da Istanbul ha detto questo

Mancano poco più di 24 ore alla finale di Champions League, quella tra Manchester City e Inter. Ma l’appendice potrebbe anche andare oltre il triplice fischio della gara di Istanbul, visto che il destino delle due squadre si potrebbe incrociare anche sul mercato.

Almeno sono queste le indicazioni che sono arrivate da Fabrizio Biasin, che in questo momento è in Turchia per seguire appunto l’ultimo atto della stagione, e che ha parlato ai microfoni di calciomercato.it durante la consueta diretta Twitch sul canale di TVPLAY. E il nome in questione è quello di Marcelo Brozovic, il centrocampista croato che domani dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, che potrebbe anche essere alla sua ultima partita con i colori nerazzurri addosso.

Manchester City-Inter, Guardiola pensa a Brozovic

Perché sulle sue tracce di Brozovic ci sarebbe proprio il City, con una squadra, quella di Guardiola, abituata al palleggio, che nella squadra del catalano potrebbe prendere le chiavi del centrocampo e dettare i tempi, anche perché da quelle parti Gundogan potrebbe andare via, visto che è in scadenza di contratto.

Bisogna capire se l’Inter darà il via libera a questa operazione. Ma in questo momento si pensa solamente alla finale di domani sera e nient’altro. Un occhio al mercato verrà dato dopo il match che decide la stagione, e che potrebbe regalare davvero un sogno ai tifosi nerazzurri. Ovvio che molto dipenda anche da come andrà domani sera e, nel caso la squadra di Simone Inzaghi riuscisse in quella che sarebbe una vera e propria impresa, allora le cose potrebbero cambiare. E pure Onana, che al momento sembra quello destinato all’uscita per piazzare una plusvalenza importante, potrebbe decidere di rimanere.