Manchester City-Inter: pronostici falli commessi e ammoniti

Manchester City-Inter, la finale è alle porte: ecco chi rischia di finire sul taccuino dell’arbitro secondo i principali bookmaker.

Una squadra italiana torna a giocare la finale di Champions League, la partita più attesa e più importante della stagione calcistica. Sei anni fa l’ultima volta. Toccherà alla sorprendente Inter di Simone Inzaghi, che arriva a Istanbul vestendo i panni dell’outsider, sfidare quelli che, al momento, sono i più forti del mondo: Pep Guardiola e il suo Manchester City, in odor di Triplete dopo aver portato a casa Premier League ed FA Cup.

Una montagna da scalare per i nerazzurri. La classifica sfida Davide contro Golia. I Citizens sembrano non avere punti deboli. Da febbraio in poi – il mese della cosiddetta svolta tattica operata dal tecnico catalano – sono diventati un vero e proprio rullo compressore. Che nessuno, neppure i campioni d’Europa in carica del Real Madrid (travolti 4-0 nella semifinale di ritorno), è riuscito ad ostacolare. L’Inter, però, non parte battuta. Certo, ha saputo approfittare di un sorteggio che le ha permesso di evitare le più forti, capitate quasi tutte nell’altra metà del tabellone, ma in una gara secca gli uomini di Inzaghi, completamente rinati negli ultimi tre mesi, hanno le armi giuste per fare male agli inglesi.

Manchester City-Inter: rischio giallo per Bernardo Silva, tra i nerazzurri occhio a Lautaro

Con la qualità di cui può disporre Guardiola – capace di assemblare una macchina perfetta, diventata ancora più letale con l’aggiunta un cannoniere implacabile come Haaland – è facile immaginare quale sarà il copione della finalissima in programma allo stadio Ataturk.

La partita la faranno ovviamente De Bruyne e compagni, che avranno la palla nei piedi per la maggior parte del tempo. L’Inter invece non dovrà commettere l’errore di farsi schiacciare nella propria area di rigore, evitando di tenere il baricentro troppo basso. Le ripartenze saranno fondamentali. Gli attaccanti di Inzaghi devono approfittare di quei pochi spazi che lasceranno scoperti i difensore di Guardiola: l’unico modo per trovare la via del gol. Per forza di cose, dunque, il reparto che andrà più in sofferenza sarà il centrocampo. Rischio giallo alto per Barella, Brozovic e Calhanoglu. Per i bookmaker anche Lautaro Martinez potrebbe finire sul taccuino dell’arbitro. Per quanto riguarda il City, invece, occhio a Bernardo Silva, il giocatore che in stagione ha rimediato più ammonizioni tra i giocatori di Guardiola insieme a Rodri. Lo spagnolo potrebbe commettere almeno due falli, così come Walker, braccetto di destra nella difesa a tre con Ruben Dias e Akanji. Nell’Inter i più fallosi potrebbero essere Dzeko, Brozovic, Dumfries e lo stesso Lautaro.