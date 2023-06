Alcaraz-Djokovic, il punto dell’anno: Nole allarga le braccia – VIDEO

Alcaraz-Djokovic, i due si stanno giocando l’entrata nella finale del Roland Garros: e lo spagnolo piazza il punto dell’anno. Con i complimenti di Nole

Stanno giocando proprio in questo momento Alcaraz e Djokovic, e si stanno giocando l’accesso alla finale del Roland Garros, a Parigi, e stanno dando spettacolo.

Sì, proprio così, i due tennisti che si possono considerare i più forti al Mondo in questo momento se le stanno dando di santa ragione, in un match incredibile, qualcosa di veramente unico per questo sport. Com’è unico è stato il punto che ha piazzato il giovane spagnolo: una palla che ormai sembrava persa, dopo uno scambio con il serbo, ma che persa proprio non era. Una giocata fenomenale, una di quelle che poche volte si vedono e che solamente i campioni riescono a fare. Tant’è che anche Nole, sorridendo, perché quando vedi qualcosa di così bello sorridi, ha alzato le mani e se n’è tornato a bordo campo.

Alcaraz-Djokovic, per il momento è il punto dell’anno

Non sappiamo se da qui alla fine della stagione quello che abbiamo appena visto sarà il punto dell’anno. Ma per ora lo è. E se non ci credete andate a vedere il video che abbiamo pubblicato qui sotto, piazzato subito dai canali social del torneo parigino perché è un qualcosa di veramente unico.

Com’è unica la reazione di Nole, un Djokovic che la prende sul ridere perché è l’unico modo questo per andare avanti e cercare di portare a termine un match contro un fenomeno. Perché se da un lato c’è uno che ha dimostrato in tutti questi anni di essere quello che forse è il più forte di tutti i tempi, dall’altro ce n’è un altro che potrebbe spodestarlo dal trono. E anche Alcaraz ha sorriso, come potete vedere, per il colpo clamoroso che è riuscito a piazzare.