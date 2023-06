Italia-Corea del Sud è un match valido per le semifinali del Mondiale Under 20 2023 e si gioca giovedì alle 23:00: tv, formazioni, pronostici.

Partita in punta di piedi, l’Italia di Carmine Nunziata è oggi una delle sorprese più liete del Mondiale Under 20 che si sta disputando in Argentina.

Gli azzurrini, trascinati dal talento di Cesare Casadei – il centrocampista che il Chelsea un anno fa acquistò dall’Inter per 15 milioni nonostante le poche presenze in prima squadra – e dalla stellina dell’Empoli Tommaso Baldanzi, si sono spinti sino alle semifinali. Bissato, dunque, il risultato delle ultime due edizioni, che hanno visto l’Italia arrivare fra le prime quattro. Sono stati proprio Casadei e Baldanzi, insieme all’altro giocatore scuola Inter Francesco Pio Esposito, a spezzare, nei quarti, il sogno della Colombia, battuta 3-1. Prim’ancora era toccato alla più quotata Inghilterra (1-2) dover fare i conti con la selezione azzurra, con il solito Casadei – 6 gol in 5 partite – decisivo su rigore. L’Italia in realtà aveva brillato già durante la fase a gironi, nonostante fosse stata sorteggiata in un gruppo ostico, in compagnia di un colosso come il Brasile e della temibile Nigeria. L’unica sconfitta, finora, è maturata proprio contro gli africani (2-0), k.o. che per fortuna si è rivelato indolore.

Corea del Sud da non sottovalutare

La stessa Nigeria che, a sorpresa, nei quarti di finale è caduta contro il prossimo avversario della nazionale di Nunziata, la Corea del Sud vicecampione del mondo in carica.

Sono serviti i supplementari per decretare il vincitore: dopo che i tempi regolamentari erano terminati a reti bianche, gli asiatici l’hanno spuntata nell’extra-time con una rete di Choi. Per i coreani un altro successo di misura dopo quello ottenuto negli ottavi contro l’Ecuador in un rocambolesco 2-3. Tre vittorie e due pareggi per la selezione allenata da Kim-Eun Jong, che nelle ultime 15 partite ha incassato a malapena una sconfitta, guarda caso proprio nell’edizione 2019 del Mondiale Under 20, in finale contro l’Ucraina. Un avversario alla portata degli azzurri ma comunque da prendere con le pinze per evitare brutte sorprese. C’è un solo precedente tra le due nazionali a livello U20 e risale al lontano 1981: all’epoca finì malissimo per l’Italia, che fu travolta 4-1 dalla Corea del Sud.

Come vedere Italia-Corea del Sud in diretta tv e in streaming

Italia-Corea del Sud è in programma giovedì alle 23:00 all’Estadio Unico “Maradona” di La Plata, in Argentina. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport. Il match sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Eliminate le favoritissime Brasile e Argentina, l’Italia è quella che, in teoria, avrebbe più possibilità di portare a casa il trofeo tra quelle rimaste in corsa (dall’altra parte si contenderanno un posto in finale Uruguay e Israele). Si può puntare sulla vittoria degli azzurri, che finora si sono imposti su squadra ancora più attrezzate rispetto alla Corea del Sud. Nelle cinque gare disputate finora dall’Italia non si sono visti mai meno di due gol e questa semifinale non dovrebbe fare eccezione.

Le probabili formazioni di Italia-Corea del Sud

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Ambrosino, Esposito.

COREA DEL SUD (4-4-2): Jo. Kim; C. Park, Choi, Bae, Ji. Kim; C. Lee, Y. Kim, S. Lee, Sa. Kang; Se. Kang, Y. Lee.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1