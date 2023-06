Scommesse, colpo da 19mila euro: campionato da “over” e multigol da urlo

Scommesse, il colpo da 19mila euro con partite di un solo campionato e con una giocata geniale di soli 3 euro. Ecco dove e come è successo

Ci sono giocate geniali che alcune volte ci chiediamo perché non le abbiamo fatte noi. Non come spesso succede con i risultati esatti, che quelli sono difficili da prendere. Ma in questo caso parliamo di una giocata da vero scommettitore, di un giocatore che sa realmente quello che sta andando a fare.

Questo è successo – così come raccontato da Agimeg – in un’agenza GoldBet di Albano Laziale: “La vincita è stata realizzata da un nostro cliente abituale – ha dichiarato al sito Tiziano, il titolare dell’agenzia – a cui piacciono proprio questo tipo di scommesse e che fa spesso”. E questa volta il colpo grosso è riuscito. Conosceva probabilmente il campionato e sapeva quello che sarebbe potuto succedere. E poi c’è da dire inoltre che è statisticamente provato che quando un match si sblocca nel primo tempo poi nella ripresa c’è più possibilità che si trovi di nuovo la via della rete. E così è successo pure stavolta, con un colpo piazzato su 8 partite del campionato norvegese. Sì, avete capito bene, otto partite del campionato norvegese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata la giocata fatta.

Scommesse, il colpo è da urlo con il multigol

Le quote erano importanti, visto che si passava dal minimo di 2,45 al massimo di 3,35 e sette partite sulle otto in programma, lo scorso 4 giugno, del campionato norvegese, si giocavano alle 17. Una sola alle 19,15 quindi quando si conosceva l’ok di tutti gli altri match.

La giocata come detto è stata bella, diremmo favolosa; 1-3 gol primo tempo, 2-4 gol secondo tempo. Ed è successo proprio questo, con tutte le partite che nei primi 45 minuti si sono almeno sbloccate, e che poi hanno regalato almeno due reti nella seconda frazione. E la genialata ha pagato la bellezza come detto di 19mila euro, 19.163 per la precisione. Insomma, un vero e proprio colpo grosso di quelli che rimangono belli impressi nella testa degli scommettitori. E chissà, magari qualcuno è pronto anche a copiarlo.