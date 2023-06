Copa Libertadores e Sudamericana, i pronostici sulle gare della notte

Copa Libertadores e Sudamericana, si giocano le ultime partite della quinta giornata. In campo anche il Flamengo: notizie e pronostici.

Tra le sfide che chiudono il programma della quinta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores 2023 spicca quella del Flamengo campione in carica, che con due gare ancora da giocare non è ancora sicuro della qualificazione agli ottavi. La squadra allenata dall’argentino Jorge Sampaoli, che nella passata edizione si è laureata campione del Sudamerica per la terza volta nella sua storia, ha totalizzato solo 5 punti nel gruppo A.

Ma per i rossoneri nulla è perduto. Sono a pari punti con la Nublense, che ha appena fallito il sorpasso pareggiando a reti bianche con l’Aucas. Nel match con il Racing Club, primo in classifica con 10 punti e già certo del passaggio del turno, il Flamengo ha dunque la possibilità di staccare definitivamente i cileni ed ipotecare la qualificazione. Il Mengao è in ripresa – la cura Sampaoli sta funzionando – e viene da ben otto risultati utili consecutivi. Il club di Avellaneda invece sta brillando solamente in coppa e non sembra poter uscire con punti in tasca dal Maracana: in campionato è diciassettesimo, lontanissimo dalle posizioni di vertice ed è tornato a vincere solo nel fine settimana.

Probabile anche la vittoria dell’Independente Medellin, che nel gruppo B può sorpassare il Nacional di Montevideo battendo il disastroso Metropolitanos, che ne ha perse 4 su 4. Hanno infine staccato entrambi il pass per gli ottavi l’Olimpia Asuncion e l’Atletico Nacional, rispettivamente seconda e prima all’interno del gruppo H. Due notti fa il Melgar ha battuto il Patronato regalando a paraguaiani e colombiani la qualificazione aritmetica. Senza pressioni, dovrebbero dar vita ad una gara movimentata, da un gol per parte.

San Lorenzo spalle al muro

In Copa Sudamericana c’è grande equilibrio nel gruppo B, con quattro squadre racchiuse in soli quattro punti. Dopo il pareggio di ieri notte tra Emelec e Guaranì, il Danubio ha l’opportunità di scalare due posizioni ed issarsi al secondo posto. Gli uruguagi, seppur incostanti, dovrebbero evitare la sconfitta contro gli argentini dell’Huracan.

Nel gruppo D il San Paolo, già qualificato, contro il Tolima può mettere a segno la sua quarta vittoria e consolidare il primato. Spalle al muro invece il San Lorenzo, costretto a battere il Palestino per evitare una clamorosa eliminazione. Testa-coda nel gruppo G, dove il sorprendente Goias è favorito contro il Gimnasia ultimo in classifica e quasi senza speranze. Gli ottavi resteranno un miraggio, infine, per Cesar Vallejo e Magallanes, che non possono più raggiungere Botafogo ed LDU Quito: i gol non dovrebbero mancare.

Copa Libertadores e Sudamericana: le possibili vincenti

• Flamengo (in Flamengo-Racing Club, Libertadores ore 2:00)

• Independiente Medellin (in Metropolitanos-Ind. Medellin, Libertadores ore 0:00)

• San Paolo (in San Paolo-Tolima, Sudamericana ore 0:00)

• San Lorenzo (in San Lorenzo-Palestino, Sudamericana ore 2:00)

• Danubio o pareggio (in Danubio-Huracan, Sudamericana ore 0:00)

• Goias (in Goias-Gimnasia, Sudamericana ore 0:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Olimpia-Atletico Nacional Libertadores ore 2:00

• Cesar Vallejo-Magallanes Sudamericana ore 4:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Flamengo-Racing Club, Libertadores ore 2:00

• Oriente-Tacuary, Sudamericana ore 0:00

• San Lorenzo-Palestino, Sudamericana ore 2:00