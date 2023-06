Premier League, assalto alla Serie A: “Vogliono Osimhen, Lautaro e Vlahovic”

La ricca Premier ha già preso Kim dal Napoli, ma non è sazia: presto potrebbero arrivare offerte anche per tre degli attaccanti più forti del campionato, e cioè Osimhen, Lautaro e Vlahovic.

Mario Cenolli, agente, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY per spiegare come potrebbe muoversi la Premier sul mercato estivo: ai top-club inglesi piacciono Victor Osimhen, Lautaro Martinez e Duran Vlahovic. Dei tre, solo il terzo è disponibile sul mercato. Per gli altri due ci vorranno offerte monstre.

Cenolli crede dunque che il futuro di Osimhen, Vlahovic e Lautaro potrebbe essere in Inghilterra: “Lo United punterà su Osimhen e Lautaro, l’Arsenal potrebbe buttarsi su Vlahovic. Visto che i Red Devils hanno preso anche Kim, potrebbe esserci un doppio colpo dal Napoli“, ha rivelato l’intervistato.

“Di certo hanno chiesto informazioni anche per Lautaro, e non è tutto: il Manchester United potrebbe anche fare un’offerta folle per Osimhen. Di fronte a una cifra a tre zeri De Laurentiis potrebbe cederlo”.

“Le società inglesi sono quelle più ricche e possono permettersi di depredare la Serie A“, ha continuato l’agente. “Al momento ci sono movimenti per Vlahovic e Osimhen. Per Vlahovic c’è forte interesse da parte di Chelsea e Arsenal”.

Vlahovic, Osimhen e Lautaro: la Premier fa razzia nel campionato italiano

L’intervistato ha parlato anche della finale di Champions. “L’Inter non ha nulla da perdere e se la gioca alla pari con il Manchester City. Sono due squadre in forma. Il City non ha solo Haaland ma anche Gundogan e compagnia. Vedo una partita alla pari”.

“Se fossi in Inzaghi mi affiderei a Lautaro e Lukaku in avanti. Il City ovviamente ha tanti campioni, ma vedo l’Inter davvero molto carica. Il City ha quei cinque minuti di panico quando viene attaccata e prende goal anche da situazioni stupide. E l’Inter deve sfruttare queste situazioni. Come le palle inattive, che spesso vengono sofferte”.

“Guardiola non può dominare per 90’, e a quel punto, Inzaghi può approfittarne: se parte forte ha una opportunità di poter far male”, ha concluso l’intervistato.

Infine Cenolli ha parlato dell’interesse del Milan nei confronti di Nelson. Il ventitreenne dell’Arsenal è molto simile a Leao: un’ala che si adatta a trequartista o a punta, molto forte tecnicamente, dinamico e con una buona visione di gioco. “Nelson piace al Milan, ma questa rivoluzione in atto crea incertezza. Non si sa chi farà mercato, penso che resterà in Inghilterra”.