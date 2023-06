Sanzioni UEFA: “Ci può essere già un accordo fra Juve e Aleksander Ceferin”

Quando arriverà la sentenza UEFA sulla Juventus? E che cosa dobbiamo aspettarci? Dopo il patteggiamento che ha chiuso i conti tra i bianconeri e la giustizia sportiva italiana, tutti sono in attesa delle nuovi sanzioni da parte della UEFA.

Alla fine del campionato, la Juventus è riuscita a qualificarsi per la Conference League. Tale qualificazione non è certa: in termini giuridici è ancora sub-judice, e questo perché la UEFA ha avviato un’indagine nei confronti del club a proposito di possibili violazioni del fair play finanziario, e potrebbero arrivare delle sanzioni.

Secondo la UEFA la Juve potrebbe aver violato il settlement agreement stipulato a settembre 2022, pagando 3,5 milioni di multa invece di 23. Umberto Lago, membro della Camera di controllo finanziario, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per illustrare che cosa la Juventus potrebbe aspettarsi dalla UEFA in termini di sanzioni.

Davvero Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, starebbe spingendo per una soluzione veloce e per punire severamente i bianconeri. Lago non è convinto. “La UEFA sostiene che l’atteggiamento della Juventus sia stato poco trasparente“, ha dichiarato l’intervistato. “Ma non mi aspetto una stangata. Probabilmente tutto si concluderà con l’esclusione dalla Conference League”.

Sanzioni UEFA alla Juve: “Credo ci sia un accordo con la UEFA“

“Era evidente che l’unica strada percorribile fosse quella dell’addio alla Superlega. C’era questa faccenda pendente e, per evitare la penalizzazione, è normale usarla in chiave politica. Mi aspettavo una scelta del genere”.

Con l’abiura della Juventus rispetto alla Superlega, dunque, la situazione potrebbe cambiare drasticamente. “La Juve ha solo annunciato la sua uscita dalla società. E ora è anche una questione di tempo: credo ci sia un accordo con UEFA. Una mossa che potrebbe servire per avere una sanzione più lieve. Con questa mossa può arrivare l’esclusione solo dalla prima coppa conquistata, in questo caso la Conference League”.

Negli scorsi anni le sanzioni della UEFA contro i grandi club non sono mai state troppo severe. Per esempio, l’anno scorso, il PSG ha patteggiato un’ammenda pari a 65 milioni di euro, ma al momento ne paga solo una piccola parte. Due anni prima il Manchester City era stato squalificato dalle coppe per due anni (e in più avrebbe dovuto pagare una multa di 30 milioni di euro).

Il TAS ha però annullato la pena riducendo la sanzione a soli 10 milioni di euro. La Juve confida in una situazione molto simile. Una multa, con l’esclusione di un solo anno dalle coppe europee.