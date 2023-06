Tennis, a zonzo così ha fatto una strage: look sbalorditivo

Tennis, l’outfit sfoggiato nel fine settimana ha mandato tutti in visibilio: occhi puntati su décolleté e lato B.

Un lato A prorompente, un fondoschiena che sembra sfidare la gravità e uno sguardo di quelli che non dimentichi facilmente. Degli occhi azzurri così potrebbe rimanerti in testa anche per sempre, come ben sanno gli utenti dei social che seguono questa splendida tennista tutto pepe.

Anche stavolta, la bella Monica Kilnarova l’ha fatta “grossa”. I suoi follower dovrebbero ormai essere bene abituati alle sue bollenti apparizioni su Instagram, ma la verità è che in fin dei conti a così tanta bellezza non ci si abitua proprio mai. Soprattutto perché la giocatrice originaria della Repubblica Ceca si adopera, di volta in volta, per trovare un modo nuovo per attirare la loro attenzione. E ci riesce sempre. Eccome se ci riesce. Sexy com’è, d’altra parte, non deve neanche impegnarsi eccessivamente: ha un talento naturale, quando si tratta di posare o di ammiccare all’obiettivo. Le foto e i video di cui è protagonista ne sono la prova lampante.

Il tennis non è più, quindi, la sua attività principale. Non è più tra le 1000 migliori giocatrici al mondo, ma la cosa non sembra impensierirla troppo. Deve aver capito, forse, che fare l’influencer le riesce ancora meglio che tirare di dritto e di rovescio. Tanto che, soprattutto negli ultimi tempi, ha ulteriormente intensificato la sua attività social, arrivando a postare svariati contenuti al giorno. Alcuni dei quali da bollino rosso o quasi.

Tennis, bianco rivelatore: un lato B mozzafiato

La tennista, classe ’99, lo ha fatto anche ieri. Le piace molto l’idea di proporre ai fan quello che in gergo si chiama fit check, ossia “raccontare” attraverso parole o immagini quello che s’indossa.

Con questo look non c’era assolutamente bisogno di parole, motivo per il quale la bella Monica si è limitata a condividere una carrellata di fotografie mozzafiato. Se n’è andata a zonzo sfoggiando un outfit veramente pazzesco, composto da un top microscopico e parecchio attillato, quel tanto che bastava per fasciare al meglio il suo prorompente décolleté.

Il pezzo forte era tuttavia il pantalone di colore bianco, anch’esso stretto come una seconda pelle e perfetto per incorniciare il suo proverbiale lato B. Un look mozzafiato dalla testa ai piedi, dunque, che ancora una volta è stato parecchio apprezzato dai follower e dagli utenti di Instagram che si sono imbattuti nelle ultime foto della tennista ceca. E la Kilnarova, ancora una volta, ha confermato di essere la più sensuale di tutte.