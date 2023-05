Tennis, il viso è nascosto ma il lato A no: l’occhio cade proprio lì

Tennis, con il suo ultimo selfie la bella giocatrice ha lasciato gli utenti senza fiato. Il suo viso sarà pure nascosto, ma è impossibile non notare l’incredibile lato A.

Sono sempre più le atlete che, oltre a distinguersi per talento e determinazione, attirano l’attenzione dei tifosi per il loro fascino. I social, in tutto ciò, giocano un ruolo fondamentale: qui le giocatrici si trasformano in vere e proprie star con profili segui da milioni di persone, in cui condividono i loro scatti mozzafiato. La protagonista di questo articolo, quando si parla di sensualità, sa sempre come sorprendere.

Anche se non spicca tra i primi posti del ranking (la sua posizione, soprattutto negli ultimi tempi, è notevolmente scesa arrivando alla numero 884) la tennista si è guadagnata una grandissima popolarità online. Con le sue foto ha conquistato migliaia di utenti, rimasti incantati da tanta bellezza e dai suoi look succinti, che mettono in risalto le sue forme generose.

Monica Kilnarova è sicuramente una delle tenniste più desiderate del momento. Classe 1999, la giocatrice originaria della Repubblica Ceca vanta un profilo Instagram seguito da 45 mila persone. Può contare sull’affetto di tantissimi utenti, nonostante il suo progressivo allontanamento dalle gare professionistiche.

Tennis, Monica Kilnarova stende tutti con il suo top su Instagram

L’ultima volta in cui ha preso parte ad una competizione importante è stata in occasione del torneo di Oporto più di un anno fa, dove è arrivata in semifinale prima di essere sconfitta dalla rivale francese Léolia Jeanjean. Attualmente, la bella atleta sembrerebbe più concentrata sui social e, dando un’occhiata al suo profilo, possiamo dire che ha tutte le carte in regola per raggiungere i numeri delle tenniste più popolari.

La 23enne è dotata di una bellezza irresistibile: i suoi occhi di ghiaccio riescono sempre a stregare il pubblico, mentre le sue curve pericolose hanno già fatto perdere la testa a molti utenti. Monica interagiste quotidianamente con i followers, deliziandoli con foto in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore.

Di recente, tra le sue storie è apparso un selfie davanti allo specchio che si è guadagnato molti apprezzamenti. Nonostante il suo viso sia nascosto dallo smartphone, la giocatrice è riuscita a fare colpo su tutti sfoderando un top incantevole caratterizzato da un taglio sotto al seno che risalta molto bene il suo generoso décolleté. Lo scatto ha scatenato le reazioni dei followers, che non si sono trattenuti con i complimenti.