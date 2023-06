Roland Garros, quarto turno: notizie e pronostici lunedì 5 giugno

Roland Garros, oggi avremo il quadro completo dei quarti di finale. In campo i due scandinavi Ruud e Rune: notizie e pronostici.

La seconda settimana del Roland Garros inizia con gli ultimi quattro ottavi di finale, otto in totale se consideriamo che contemporaneamente andranno in scena anche quelli del singolare femminile. Le residue speranze di vedere un tennista azzurro arrivare in fondo definitivamente sono svanite ieri con le eliminazioni dei due Lorenzi, Sonego e Musetti. Il torinese si è fatto rimontare dal russo Khachanov, il carrarino invece è stato spazzato da un Alcaraz in versione “cannibale”, che non gli ha mai permesso di entrare in partita.

Sono approdati ai quarti senza problemi anche le altre due teste di serie, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, che si sono imposti rispettivamente sul cileno Varillas e sull’austriaco Ofner. Oggi avremo il quadro completo dei quarti. La parte bassa del tabellone è quella dei possibili outsider: due su tutti, gli scandinavi Casper Ruud e Holger Rune. Nel caso in cui dovessero vincere entrambi, assisteremmo ad una “rivincita” della finale di Roma nei quarti di finale dello Slam parigino. Entrambi, però, dovranno vedersela con due specialisti. Ruud, finalista dell’ultima edizione del Roland Garros, affronterà il cileno Nicolas Jarry, con cui ha perso la scorsa settimana a Ginevra in tre set. Il sudamericano sta bene e riuscirà a mettere di nuovo in difficoltà il norvegese con il suo potente servizio, ma stavolta a spuntarla dovrebbe essere il numero 4 al mondo. Si rivelerà verosimilmente meno scontata del previsto anche la sfida tra Francisco Cerundolo e l’astro nascente Rune. Per il danese finora è stato tutto facile – ha saltato anche una partita per il ritiro di Monfils – ma deve fare attenzione all’argentino, in crescita e reduce dalla vittoria sul top 10 Fritz.

Zverev è tornato

Non vuole smettere di sognare l’altro argentino, Tomas Martin Etcheverry, che sta facendo valere tutta la sua esperienza sul rosso. Nel terzo turno si imposto sul top 20 Borna Coric senza perdere neanche un set e non dovrebbe correre rischi neppure contro il giapponese Nishioka, che ha già compiuto una grande impresa arrivando così lontano.

Protagonista di una superba rimonta sull’americano Tiafoe, Alexander Zverev ha dimostrato di essere tornato competitivo. Ed il lungo stop per infortunio che aveva patito proprio nello scorso Roland Garros è solo un lontano ricorso. Ma contro un ispirato Grigor Dimitrov, che ha liquidato in tre set il connazionale Altmaier – giustiziere di Jannik Sinner nel turno precedente – servirà una delle migliori versioni del tedesco.

Per quanto riguarda il singolare femminile, oggi tocca alla campionessa in carica, la numero uno al mondo Iga Swiatek, reduce da un doppio 6-0 (l’ennesimo di questa stagione) rifilato alla cinese Wang. La polacca dovrebbe avere la meglio in due set anche contro la Tsurenko, mentre potrebbe essere più lunga la partita di Ons Jabeur. La giocatrice tunisina non ha brillato contro la Danilovic e la statunitense Pera può rivelarsi un’avversaria scorbutica. Più equilibrata infine la sfida tra outsider Sorribes Tormo e Haddad Maia, con la brasiliana che parte leggermente favorita.