Amburgo-Stoccarda, spareggio Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Amburgo-Stoccarda è un match valido per il ritorno dello spareggio promozione-retrocessione della Bundesliga e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Una montagna da scalare. Nessuna espressione potrebbe essere più azzeccata per spiegare la situazione in cui versa l’Amburgo, che molto probabilmente sarà costretto a rinviare il ritorno in massima serie, da dove è retrocesso per la prima volta nella sua storia nel 2018.

Gli uomini di Tim Walter, obbligati a disputare l’ennesimo spareggio contro la terzultima della Bundesliga dopo un’ultima giornata di campionato a dir poco rocambolesca, giovedì scorso hanno perso nettamente l’andata della doppia sfida con lo Stoccarda. I biancorossi di Sebastian Hoeness ha praticamente ipotecato la salvezza, strapazzando 3-0 gli anseatici e facendo valere il maggior tasso tecnico contro una squadra ancora evidentemente scossa – e forse anche demotivata – per quello che è avvenuto due domeniche fa, con la promozione diretta sfumata proprio sul filo di lana. Una partita senza storia quella andata in scena alla Mercedez Benz Arena, iniziata subito in salita per l’Amburgo, sotto di un gol dopo il primo minuto di gioco. Mavropanos ha portato in vantaggio gli Svevi, che a metà primo tempo hanno fallito il raddoppio con il rigore sbagliato da Guirassy. Il giocatore guineano si è tuttavia riscattato nella ripresa, realizzando il gol del 3-0 tre minuti dopo quello di Vagnoman. A rendere ancora più complicata la serata degli ospiti è stata l’espulsione di Suhonen, che a mezz’ora dalla fine ha lasciato in 10 i suoi compagni, comunque bravi ad evitare quella che poteva essere un’imbarcata.

Stoccarda, salvezza ipotecata

L’allenatore dell’Amburgo non vuole arrendersi. E in conferenza stampa ha detto che la sua squadra crede ancora in una rimonta che avrebbe del clamoroso, ma francamente non si capisce come questo possa avvenire dopo quello che si è visto nella scorsa settimana.

Gli anseatici hanno chiuso la Zweite Liga con il quinto rendimento interno, con un bilancio di 11 vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte. Il divario però è apparso abbastanza netto contro uno Stoccarda che ha iniziato a carburare da aprile in poi, proprio in concomitanza con l’arrivo dell’ex tecnico dell’Hoffenheim, perdendo solamente due volte su undici. La formazione biancorossa ha chiuso al terzultimo posto, ma è rimasta imbattuta nelle ultime tre giornate: ha pareggiato con Bayer Leverkusen e Hoffenheim ed è andata a vincere in casa del Mainz. Hoeness confermerà la stessa formazione scesa in campo giovedì, dall’altro lato Walter dovrà fare a meno degli squalificati Suhonen e Vuskovic.

Il pronostico

Spalle al muro, l’Amburgo non ha altra scelta. Attaccare e sperare di chiudere in vantaggio quantomeno il primo tempo, per poi spendere fino all’ultima goccia di sudore e tentare il tutto per tutto nella ripresa. Potremmo dunque assistere ad una gara decisamente movimentata, forse ancor più di quella dell’andata, con lo Stoccarda che può permettersi di aspettare l’avversario e provare a colpirlo con le ripartenze. I gol non mancheranno in un match in cui entrambe le squadre segneranno almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Amburgo-Stoccarda

AMBURGO (4-3-3): Heuer Fernandes; Heyer, David, Schonlau, Muheim; Meffert, Kittel, Reis; Jatta, Glatzel, Dompe.

STOCCARDA (3-4-3): Müller; Mavropanos, Anton, Ito; Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa; Millot, Guirassy, Führich.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2