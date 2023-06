Esonero Allegri Juventus, la conferma dei bookmaker: sostituto già scelto

Esonero Allegri, arriva anche la conferma dei bookmaker dopo le parole di ieri del tecnico alla fine della stagione. Il sostituto è già stato scelto

Ieri sera Massimiliano Allegri, dopo la partita contro l’Udinese, che ha sancito la chiusura di una stagione incredibile in casa bianconera, non è sembrato così certo di rimanere alla Juventus, così come lo era sembrato la sera prima, sulla panchina della squadra piemontese.

Le sue parole per molti sono suonate come un addio, ha voluto ringraziare tutti quelli che gli sono stati vicini nel corso dell’anno e tutti quelli che hanno lavorato con lui dentro la Continassa. E a specifica domanda se il prossimo 10 luglio giorno della ripresa in casa bianconera sarà ancora sulla panchina, ha risposto: “Magari arrivo l’undici”. Insomma, molto criptico. Parole che ovviamente non sono passate inosservate nemmeno ai bookmaker, che immediatamente hanno alzato la posta in palio, così come è stata alzata la posta di Allegri: infatti, se fino a qualche giorno fa la sua permanenza alla Juventus era quasi scontata, e data a poco più di uno, adesso si gioca al raddoppio. Sì, un Allegri alla Juve anche il prossimo anno è dato a 2 volte la posta. Un altro segnale da tenere in considerazione.

Esonero Allegri Juventus, sostituto deciso

E se c’è un Allegri che va, c’è un Tudor che arriva. Secondo gli esperti di Sisal infatti sarebbe proprio il tecnico che ha deciso di lasciare il Marsiglia il favorito numero uno. Il più probabile a prendere il posto del livornese il prossimo anno.

Il tecnico che conosce ovviamente la Serie A visto che oltre ad averci giocato ha anche allenato il Verona, è quotato a 2,75 volte la posta. Una quota davvero bassissima. Alle sue spalle si piazza Italiano della Fiorentina, ma assai distante: un suo approdo alla Juventus è dato sei volte la posta, quindi si capisce benissimo che di possibilità non ce ne stanno o che sono veramente poche. E poi ci sono Gasperini, Conte, e tutti gli altri, tutti quelli che sono i nomi che sono girati parecchio nel corso di questi mesi. Ma la notizia di oggi, quella decisiva, è che Allegri non è più sicuro di restare in bianconero. Una notizia davvero incredibile viste le sue parole di sabato.