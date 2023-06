Lecco-Cesena, playoff Serie C: diretta tv in chiaro, formazioni, pronostici

Lecco-Cesena è una partita valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie C e si gioca stasera alle 20,30: tv, streaming, pronostico

Due squadre che hanno fatto della fase difensiva la loro arma migliore. Quindi, dal match di questa sera, non ci aspettiamo sicuramente tanto spettacolo. Anzi, ci aspettiamo una partita accorta tra due squadre che possono dire realmente la loro fino alla fine di questi playoff.

Però in tutto questo c’è una squadra che parte in ogni caso, in maniera leggera, con i favori del pronostico. E questa è quella ospite, allenata da Mimmo Toscano, che il campionato di Serie C lo ha vinto diverse volte e che ha in rosa gente abituata a giocare questo tipo di partite. Gente alla quale non trema la gamba nei momento topici, gente che è in grado di fare la differenza. E poi c’è anche la questione relativa alla storia dei due club, con il Cesena che è abituato anche a livello societario a giocare su altri palcoscenici. Sappiamo benissimo come in questi match potrebbe essere decisivo anche questo fattore, e noi quindi puntiamo, nell’arco dei novanta minuti, sui bianconeri ospiti.

Quella di stasera come detto sarà invece una partita assai tattica. Che potrebbe essere decisa, nel caso, da un episodio anche perché la stanchezza adesso si fa sentire per tutti ed è un fattore determinante. Insomma, gara da pareggio? Potrebbe essere proprio così, con al massimo un colpo di coda che lo potrebbero piazzare gli ospiti.

Come vedere Lecco-Cesena in diretta tv e in streaming Lecco-Cesena, in programma domenica alle 20:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’app sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Potranno assistere alla gara anche gli abbonati Sky (canale 255). La sfida sarà trasmessa anche da Helbiz e Dazn. La sfida in questione inoltre si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Rai Sport, al canale 58 del telecomando. In streaming gratis collegandosi al sito RaiPlay.it

Il pronostico

Sfida da meno di tre reti complessive e su questo non possiamo avere dubbi. Troppo alta la posta in palio e poi si gioca nell’arco dei novanta minuti quindi l’attenzione sarà veramente alta. E poi? E poi occhio al massimo, come spiegato in precedenza, al possibile colpo esterno che potrebbe regalare il Cesena. Ma senza sbilanciarsi più di tanto.

Le probabili formazioni di Lecco-Cesena

LECCO (3-4-3): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Lepore; Buso, Mangni, Pinzauti.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante; Bumbu; S. Shpendi, Corazza.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0