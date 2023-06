Foggia-Pescara, playoff Serie C: diretta tv, formazioni, pronostici

Foggia-Pescara è una partita valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie C e si gioca stasera alle 20,30: tv, streaming, pronostico

Delio Rossi da un lato, Zeman dall’altro. Foggia e Pescara si sfidano questa sera nella sfida più importante della stagione, la gara d’andata delle semifinali dei playoff di Serie C, guidate in panchina da tecnici che hanno calcato altri palcoscenici nella loro carriera. E che quindi fino al momento hanno fatto la differenza nella gestione delle energie fisiche e mentali. Quando c’è l’esperienza le cose vanno sicuramente in maniera diversa.

Partiamo comunque dal regolamento in questo caso: in caso di parità nel doppio confronto ci saranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Giusto così, perché quando si arriva a questo punto non possono essere dati più vantaggi a nessuno a differenza di quanto successo fino al momento. Due squadre che hanno faticato per arrivare dove sono, soprattutto il Foggia, che nell’ultimo turno ha buttato fuori il Crotone rimontando il doppio svantaggio dello Scida. Delio Rossi non ha parlato ieri, tutti concentrati per questo match che vale un’annata intera.

A Foggia non ci saranno i tifosi del Pescara: trasferta vietata per loro per evitare qualunque tipo di disordine. Quindi i rossoneri saranno spinti da uno stadio pieno che sogna di mettere un mattone in vista della gara in Abruzzo. Per Zeman inoltre sarà un ritorno allo Zaccheria, visto che ha guidato il Foggia in diverse occasioni della sua carriera. Ma stavolta vorrebbe vincere col Pescara.

Partono leggermente favoriti, ovviamente, i pugliesi: ma poco poco, soprattutto per il calore che il proprio pubblico potrà trasmettere. E questo sicuramente stasera potrebbe fare la differenza in questo match.

Come vedere Foggia-Pescara in diretta tv e in streaming Foggia-Pescara, in programma domenica alle 20:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’app sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Potranno assistere alla gara anche gli abbonati Sky (canale 255). La sfida sarà trasmessa anche da Helbiz e Dazn.

Il pronostico

Gara di difficile pronostico con una squadra che però parte leggermente favorita ed è quella di casa allenata da Delio Rossi. Sì, il Foggia potrebbe mettere la testa leggermente avanti in questo doppio confronto.

Le probabili formazioni di Foggia-Pescara

FOGGIA (3-5-2): Dalmasco; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarjason, Frigerio, Pettermann, Schenetti, Costa; Peralta, Jacoponi.

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Cuppone, Delle Monache.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1