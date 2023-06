Valladolid-Getafe, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valladolid-Getafe è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un vero e proprio spareggio salvezza. Il Valladolid, che al momento sarebbe retrocesso, ha 39 punti in classifica. Il Getafe, che al momento invece sarebbe salvo, ne ha 41. Insomma, ci si gioca tutto in novanta minuti.

Sotto l’aspetto della condizione fisica e mentale a questo match ci arrivano meglio gli ospiti, che con due vittorie nelle ultime due uscite si sono dati la possibilità in questa serata di giocare per due risultato su tre. Una situazione assai importante visto che anche sotto il profilo tattico potrà essere impostata una gara accorta sotto il profilo difensivo. Insomma, una gara che gli ospiti possono anche cercare di gestire, a differenza dei padroni di casa che devono obbligatoriamente cercare la vittoria, anche perché quelle due che stanno davanti, a quota 40, sulla carta hanno degli impegni agevoli che possono portare a casa senza particolari problemi.

Anche per quello che vi abbiamo raccontato quindi, appare assai probabili che verrà fuori una partita assai tesa e con poche emozioni. E che alla fine per fortuna del Getafe, potrebbe pure finire in pareggio.

Come vedere Valladolid-Getafe in diretta tv e streaming

Valladolid-Getafe è una gara valida per la trentottesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara tesa, maschia, che alla fine si potrebbe anche innervosire. Ecco perché occhio alla possbilità di molti cartellini gialli e anche di qualche rosso che potrebbe spuntare durante il match, soprattutto verso la fine. Insomma, un pareggio con molte situazioni disciplinari da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Valladolid-Getafe

VALLADOLID (4-3-3): Masip; Fresneda, Sanchez, Fernandez, Olaza; Plano, Mesa, Aguado; Plata, Machis; Larin.

GETAFE (4-3-3): Soria; Suarez, Mitrovic, Alderete, Alvarez; Milla, Villar, Maksimovic; Munir, Latasa, Mata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1