Roland Garros, terzo turno: notizie e pronostici sabato 3 giugno

Roland Garros, nessun italiano in campo oggi nel singolare maschile. In quello femminile invece c’è la speranza Cocciaretto: pronostici.

La parte bassa del tabellone del singolare maschile del Roland Garros 2023 è finora quella che in assoluto ha riservato le maggiori sorprese.

I due finalisti dell’ultimo Masters 1000 di Miami, Daniil Medvedev e Jannik Sinner, sono stati eliminati rispettivamente nel primo e nel secondo turno. Il russo ha perso contro il semisconosciuto brasiliano Thiago Seyboth Wild, l’azzurro invece si è fatto sopraffare dall’ostico tedesco Daniel Altmaier, che oggi tenterà di fare lo sgambetto anche al più quotato Grigor Dimitrov, numero 29 al mondo. Il tennista teutonico, che aveva già impressionato qualche settimana fa Madrid arrivando a giocare i quarti di finale, avrà le sue chance contro il bulgaro. Ma è rimasto in campo per quasi sei ore contro l’italiano e potrebbe essere a corto di energie, soprattutto in vista di un’altra possibile maratona. Un altro match interessante e per nulla scontato è quello tra il numero 8 al mondo Taylor Fritz e lo specialista Francisco Cerundolo, giocatore in forte ascesa. L’americano, che nell’ultimo match ha battibeccato più volte con il pubblico parigino, sulla terra rossa è decisamente più vulnerabile. E rischia di patire la maggiore esperienza ma soprattutto l’aggressività dell’argentino: si profila un confronto lungo, da almeno quattro set. Alexander Zverev è ormai tornato ai livelli pre-infortunio e l’ha dimostrato sbarazzandosi senze problemi di Harris e Molcan nei primi due turni. Dovrebbe riuscire a piegare anche l’americano Tiafoe.

La Cocciaretto ci crede

Terzo turno assolutamente abbordabile per il numero 6 al mondo Holger Rune, approdato tra i primi 32 dello Slam parigino senza giocare, grazie al forfait di Gael Monfils. Il rampante danese, tra i potenziali outsider, avrà verosimilmente la meglio in tre set contro l’argentino Olivieri, mai arrivato così lontano in un Major.

Potrebbero spuntarla, infine, i due specialisti Nicolas Jarry e Tomas Etcheverry, impegnati rispettivamente contro lo statunitense Marcos Giron e il croato Borna Coric. Incontri interessanti anche per quanto riguarda il singolare femminile. Tra le protagoniste della giornata odierna c’è anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, l’unica azzurra rimasta in gara. La marchigiana, che da lunedì prossimo diventerà la numero uno d’Italia, è in gran forma ed ha qualche possibilità contro la statunitense Bernarda Pera. Rischia di uscire la finalista della scorsa edizione, Coco Gauff, impegnata contro la talentuosa 16enne Mirra Andreeva. Terminerà verosimilmente al terzo set l’equilibrata sfida tra Schmiedlova e Day.