Manchester City-Manchester United, finale FA Cup: streaming, formazioni, pronostici

Manchester City-Manchester United è la finale dell’FA Cup 2022-23 e si gioca sabato alle 16:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’FA Cup, qualunque dovesse essere l’esito della finalissima di Wembley, prenderà la strada di Manchester. Nello storico tempio della nazionale dei Tre Leoni, City e United, le due grandi rivali cittadine, si contendono la coppa nazionale più importante del calcio inglese, il secondo trofeo più prestigioso e ambito dopo quello che mette in palio la Premier League.

Iniziamo subito col dire che c’è una chiara favorita e non può che essere la squadra di Pep Guardiola, in questo momento senza alcun dubbio la più forte del mondo. Il tecnico catalano arriva a Londra in odor di Treble, impresa guarda caso riuscita in passato solo al Manchester United. E cioè vincere a distanza di poche settimane campionato, FA Cup e Champions League. De Bruyne e compagni, trascinati dall’implacabile Haaland – la ciliegina su una torta quasi perfetta che necessitava da tempo un finalizzatore come il norvegese – si sono appena confermati campioni d’Inghilterra, traguardo tagliato grazie ad una straordinaria rimonta sull’Arsenal, scavalcato proprio al fotofinish. Il Manchester City però è a un passo da quell’obiettivo che finora è sempre sfumato sul più bello: salire sul tetto d’Europa per la prima volta nella loro storia. Ecco perché la testa di Guardiola, anche se non lo ammetterà facilmente, è già proiettata alla finale di Istanbul in programma sabato prossimo contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gli uomini di Erik ten Hag puntano invece a stravolgere i piani dei cugini e regalare loro un dispiacere. L’ex tecnico dell’Ajax ha fatto bene durante il suo primo anno alla guida dei Red Devils, che un titolo se lo sono messi già in tasca: la League Cup, vinta a febbraio (sempre a Wembley) contro il Newcastle.

Guardiola in odor di Treble

Il Manchester United, nonostante non abbia mai lottato per il titolo, ha portato a casa un altro obiettivo importante: la qualificazione alla prossima Champions League.

Malgrado la flessione avuta ad inizio maggio, le quattro vittorie consecutive ottenute nelle ultime quattro giornate hanno permesso ai Red Devils di chiudere al terzo posto, dietro ad Arsenal e City. La lunghissima serie positiva dei Citizens invece si è interrotta proprio una settimana fa nel match, assolutamente ininfluente, con il Brentford, capace di battere (1-0) una squadra che non perdeva addirittura da inizio febbraio. Una vittoria per parte nei due derby stagionali: lo scorso ottobre il Manchester City rifilò allo United una delle peggiori sconfitte nella storia della stracittadina, abbattendo i cugini con un roboante 6-3. Lo United si è preso la rivincita a gennaio, rimontando il City nell’ultimo quarto d’ora con Bruno Fernandes e Rashford. I Citizens, che vanno a caccia della loro settima FA Cup – i Red Devils in bacheca ne hanno quasi il doppio, dodici – dovrebbero scendere in campo con la loro formazione titolare, anche se Guardiola qualche rotazione la farà. In dubbio De Bruyne, Ruben Dias, Akanji e Grealish. Partirà dal 1′ invece il ristabilito Aké. Dall’altro lato, ten Hah deve rinunciare a Lisandro Martinez e Martial, ma recupera Antony e Varane.

Come vedere Manchester City-Manchester United in streaming

Manchester City-Manchester United, la finale dell’FA Cup 2022-23, è in programma sabato alle 16:00. Si potrà vedere in streaming su DAZN, la piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup inglese. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Un derby è sempre un derby. E, nonostante ci sia una chiara favorita, la sorpresa rimane dietro l’angolo. Il Manchester City al momento gioca il miglior calcio del continente e dovrebbe riuscire ad alzare la coppa ma il Manchester United non farà solamente da comparsa. La “stella polare” da seguire, in questo caso, sono i gol: ultimamente in questa stracittadina si è sempre segnato a volontà. Ed è assai probabile che assisteremo ad un match spettacolare, in cui entrambe troveranno la via del gol.

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Sancho, Bruno ernandes, Garnacho; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1