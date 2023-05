Brentford-Manchester City, Premier League: diretta tv, formazioni, pronostici

Brentford-Manchester City è valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici

L’ultima partita della stagione senza valore. Sì, il Manchester City infatti ha ancora un paio di appuntamenti assai importanti prima del rompete le righe: la finale di FA CUP nel derby contro il Manchester United, e poi quella di Champions League in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul contro l’Inter. Insomma, non è il momento di mollare la presa.

L’ultimo match di campionato per i Citizens arriva contro un Brentford che potrebbe anche entrare in Conference League qualora vincesse e qualora quelle davanti si suicidassero sportivamente. E dovrebbero farlo sia Aston Villa che Tottenham e soprattutto nel primo caso appare davvero difficile che questo possa succedere. Sì, ormai la stagione è finita anche per i padroni di casa che però ovviamente una motivazione e anche bella importante ce l’hanno: quale gioia sarebbe chiudere un campionato enorme con una vittoria sui freschi campioni d’Inghilterra? Una gioia da ricordare, un’emozione importante. Ma difficilmente sarà così, anche perché gli uomini di Guardiola hanno fatto capire di reggere tutto l’alcool di Manchester, a detta del tecnico, visto che nonostante lo avessero bevuto subito dopo la festa hanno strappato un pari sul campo del Brighton.

Ora, da qui a pensare – vista anche la probabile formazione che scenderà in campo – che il City faccia la guerra al Brentford ce ne passa. Ma nemmeno perdere piace più di tanto. Quindi? Quindi la risposta ce l’avete anche voi tranquillamente. La nostra ve la riveliamo nel pronostico sotto.

Come vedere Brentford-Manchester City in diretta tv e in streaming

Brentford-Manchester City è in programma domenica 28 maggio alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una rete per squadra. Forse anche due. Di certo nessuno del City cercherà di vincere a tutti i costi la partita. Ecco perché alla fine potrebbe venire fuori un pareggio. Per la felicità anche dei padroni di casa che saluteranno il proprio pubblico con una risultato di sicuro prestigio. Certo, noi nel clamoroso vi diamo la possibilità di vittoria dei padroni di casa. Occhio, che potrebbe anche succedere questo!

Le probabili formazioni di Brentford-Manchester City

BRENTFORD (4-3-3): Raya; Hickey, Mee, Pinnock, Henry; Jensen, Janelt, Onyeka; Mbeumo, Wissa, Schade.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Lewis, Stones, Laporte, Gomez; Silva, Phillips, De Bruyne; Mahrez, Alvarez, Palmer.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-2