Aston Villa-Brighton, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Brighton è valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici

C’è una squadra che deve blindare il posto in Conference League. E ce n’è un’altra che invece, dopo il pareggio arrivato durante la settimana, ha conquistato in maniera aritmetica l’accesso alla prossima Europa League. Ovviamente, in questo ultimo caso, parliamo del Brighton di De Zerbi.

Sì, il tecnico italiano, incensato anche da Guardiola prima del match contro il Manchester City, ha toccato un traguardo assai importante con il club inglese, portandolo nelle prime sei posizioni di classifica. E adesso la domanda che tutti si fanno e se anche il prossimo anno rimarrà in sella alla panchina. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, intanto, però, c’è un appuntamento da onorare. Uno di quelli che ovvi motivi vedono comunque favoriti i padroni di casa.

Sì, al momento il Villa è settimo e solamente vincendo avrà la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno e soprattutto buttare fuori da ogni manifestazione internazionale anche il Tottenham che ormai è allo sbaraglio. E allora viste ovviamente le motivazioni di questo match, normale pensare che i padroni di casa si prenderanno la vittoria. Quella che serve per chiudere i conti.

Come vedere Aston Villa-Brighton in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Brighton è in programma domenica 28 maggio alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Match da almeno tre reti complessive e anche match da almeno una rete per squadra. Non possono esserci dubbi su questo nonostante i padroni di casa giochino ancora per un obiettivo. Ma anche in questo modo, la vittoria è scritta in questo match dove le motivazioni faranno davvero la differenza. Sì, l’Aston Villa brinderà alla vittoria. E anche il Brighton, dopo aver conquistato l’accesso all’Europa League, parteciperà alla festa.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brighton

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Gross; Mitoma, Mac Allister, Enciso; Ferguson.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1