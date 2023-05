Gaia Sabbatini, uno scatto al traguardo: annuncio e selfie infuocato

Gaia Sabbatini, un nuovo traguardo per la seguitissima mezzofondista: il post ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

Nel corso della sua promettente carriera, la giovane Gaia Sabbatini non si è fatta conoscere al pubblico “solamente” per i suoi incredibili traguardi. La sua bellezza e il suo fascino, infatti, non sono passati inosservati: lei stesa è molto attiva sui social e non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare i followers con i suoi incantevoli scatti. L’ultimo post apparso sul suo profilo è stato sommerso da likes e commenti.

La meravigliosa Gaia Sabbatini è sicuramente una delle atlete più apprezzate e seguite del momento. Salita alla ribalta dopo essersi aggiudicata la vittoria del titolo italiano nei 1500 metri piani indoor nel 2020 – per poi ripetere il trionfo l’anno successivo – in poco tempo si è fatta strada raggiungendo grandi risultati.

Nata a Teramo nel 1999, due anni fa ha gareggiato agli Europei under 23 di Tallin arrivando al primo posto in finale. La mezzofondista è considerata un promessa della nazionale italiana e, parlando dei suoi traguardi, non possiamo non menzionare la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Sebbene si sia fermata alle semifinali, ha registrato il secondo record migliore a livello personale di un’atleta italiana. Dal suo esordio ad oggi Gaia ha dato prova delle sue notevoli doti, guadagnandosi la stima e l’affetto di tantissimi fan. Sui social, la 23enne può vantare un seguito impressionante: il suo profilo Instagram ha oltre 310 mila followers.

Gaia Sabbatini, un nuovo trionfo per l’amata mezzofondista

Dietro a tanta popolarità, spiccano senza dubbio le foto che condivide quotidianamente con i seguaci. La stessa Gaia ha ammesso di essere una grande fan dei social network e, dando un’occhiata ai suoi scatti mozzafiato, è palese che si sente molto a suo agio davanti alla camera e che non ha paura di mettere in mostra il suo lato più sensuale. La mezzofondista bionda e dagli occhi azzurri è dotata di un fisico davvero da urlo.

Avvenente e scolpito, si vede che è il risultato dei duri allenamenti a cui si sottopone ogni giorno. Basti guardare il selfie allo specchio che vi proponiamo, in cui è possibile ammirarla in tutto il suo charme. “Imbronciata post pisolino” ha scritto ironicamente nella didascalia del post. A quanto pare, deve aver deciso di prendersi una piccola pausa dopo tanti impegni.

Oltre allo sport, infatti, Gaia è una studentessa universitaria e, nelle sue storie, ha annunciato con estrema soddisfazione e felicità di aver finalmente terminato gli esami. Nonostante il “broncio”, è meravigliosa come sempre. I suoi lineamenti delicati sono a dir poco incantevoli, mentre il suo fisico di marmo riesce ogni volta a lasciare i followers a bocca spalancata.