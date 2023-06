Alisha Lehmann, il bagno più “caldo” dell’anno: coppia da capogiro

Alisha Lehmann ha mandato il web letteralmente in delirio con un post che, in poco tempo, è stato sommerso dai like e dai commenti degli utenti entusiasti.

La splendida calciatrice svizzera, classe 1999, è una vera e propria star del web. Alisha Lehmann può vantare un profilo Instagram seguito da più di 13 milioni di persone, dove oltre a mostrarsi tra match e allenamenti non perde occasione di stuzzicare i followers. Nelle scorse ore ha lasciato tutti a bocca aperta con un video in cui è possibile assistere a quello che verrà ricordato come il bagno più hot dell’anno.

La sua carriera di calciatrice è cominciata molto presto. Dopo essere entrata nella squadra giovanile del FC Konolfingen a soli 9 anni e aver dimostrato subito di possedere incredibili doti, è approdata nella Lega Nazionale A per la stagione 2015-2016. Alisha si è fatta notare fin dai suoi esordi per il suo talento e, nel 2018, è passata al West Ham in Inghilterra. A ciò ha fatto seguito un breve periodo all’Everton, prima del suo arrivo all’Aston Villa.

Nel 2021 è entrata a far parte del team in cui milita ancora oggi e insieme al quale ha potuto raggiungere diversi traguardi. Nel frattempo, inoltre, continua a giocare per la Nazionale svizzera. La sua dedizione e passione l’hanno portata lontano e, grazie ai successi ottenuti, la giovane atleta si è guadagnata una grandissima popolarità sui social. Tuttavia, il calcio non è l’unica specialità per cui spicca.

Alisha Lehmann, l’ultimo video in bikini è letale

La 24enne è dotata di una bellezza incantevole e di un fisico scolpito che i fan non si sono certamente lasciati scappare. D’altronde, lei stessa molto spesso condivide scatti in cui è possibile ammirare tutto il suo fascino. Alisha non sembrerebbe proprio aver paura di sfoggiare le sue curve e i post che appaiono sul suo profilo Instagram dimostrano che si sente molto a suo agio davanti alla camera.

Recentemente si è superata con un video che ha fatto una vera e propria strage di cuori. Insieme a lei, nel breve filmato da infarto, c’è un volto molto amato dagli utenti e conosciuto tra i tifosi: stiamo parlando di Karoline Lima, modella ed influencer di origine italo-tunisina nota per aver avuto una relazione con il difensore del Real Madrid Eder Militao, insieme al quale è anche diventata mamma prima di prendere due strade separate.



Alisha e Karoline, insieme, formano una coppia a dir poco letale. Entrambe bionde, formose e dalla bellezza ipnotica (tanto da definirsi “sorelle”), hanno mandato il web in delirio con il video in cui appaiono in riva al mare con indosso solamente i loro mini bikini. Un’esplosione di curve davanti alla quale è veramente impossibile mantenere la calma.