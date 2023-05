Alonso, la nuova fiamma è la Federica Masolin di Spagna

Alonso, la nuova fiamma del pilota spagnolo è la connazionale. La Federica Masolin della penisola iberica. Ecco l’indiscrezione

Sta vivendo una stagione incredibile Fernando Alonso dentro la sua Aston Martin, sicuramente la macchina che ha stupito in questo avvio di Mondiale. Su sei gare, il temprato pilota spagnolo, è riuscito a pizzare cinque podi. Insomma, mica male per uno che non sapeva fino a poco tempo fa se continuare o meno.

Anche a Montecarlo è andato a segno e per qualche minuto ha anche sperato di potersi prendere una vittoria. Sì, è vero, per pochissimo tempo. Ma poi almeno sul podio ci è salito. Sì, l’ex Ferrarista sta vivendo realmente un momento di forma straripante, sia sotto l’aspetto professionale ma anche sotto quello sentimentale. Il quotidiano spagnolo Hola infatti lo ha beccato con la sua nuova fiamma, una giornalista che segue il Mondiale di Formula Uno, che conosce già bene il mondo dello sport visto che è stata sposata con Marc Bartra, e che adesso sembra essere legata sentimentalmente ad Alonso. In Italia la possiamo soprannominare la Federica Masolin spagnola: parliamo di Melissa Jimenez.

Alonso, è Melissa Jimenez la nuova fiamma

Lei fa la giornalista, proprio come la vecchia compagna di Alonso, l’austriaca Andrea Schlager. E la Jimenez è figlia di Antonio, ingegnere capo dell’Aprilia. Insomma, una che di motori se ne intende.

Tre figli avuti in precedenza con il matrimonio con il difensore spagnolo, la Jimenez è stata pizzicata qualche settimana fa su una stories Instagram del pilota, mentre saliva delle scale, mano nella mano con sua figlia. Da quel momento in poi le notizie sono diventate sempre più importanti e adesso lo scoop di Hola che mette in chiaro in maniera definitiva le cose. Della giornalista spagnola ve ne avevamo già parlato in tempi non sospetti, quando la stessa aveva anche passato una serata con la nostra Federica Masolin. Sui social, la Jimenez, ha un enorme pubblico ed alcune foto davvero provocanti hanno fatto milioni di like. Insomma, per Alonso le cose stanno andando davvero bene.