Allegri e Vlahovic lontani dalla Juventus: “Attenzione al Real e al PSG”

Sia Massimiliano Allegri che Dusan Vlahovic potrebbero lasciare la Juventus a fine stagione. Il primo con una buonuscita o grazie all’intesa con un nuovo club; il secondo per risanare i conti della società.

Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY per parlare delle possibili dimissioni di Allegri e della sempre aperta possibilità di una cessione di Vlahovic.

“Thiago Motta è un profilo da tenere in considerazione per la Juve“, ha detto Albanese. “Ma fino a giugno i bianconeri non possono sbilanciarsi. Italiano, invece, potrebbe rientrare nelle idee del Napoli. Ciononostante anche la Juventus, se dovesse cambiare Allegri, potrebbe virare seriamente sull’allenatore dei Viola. Conterà quello che deciderà la UEFA. Con l’esclusione dalla Coppe, i bianconeri potrebbero scegliere anche un emergente come nuovo mister“.

Riguardo a Vlahovic, l’intervistato ha parlato di una cessione contemplata in caso di esclusione dalle coppe. “Bisogna capire come si svilupperà l’estate per la Juventus. Senza coppe andranno via calciatori con gli ingaggi più pesanti. Probabilmente Elkann dovrà mettere sul mercato qualche pezzo pregiato. Offerte arrivano solo per Chiesa, Vlahovic e pochi altri. Da vendere la Juventus ha davvero poco, i discorsi attorno a Vlahovic ti portano a valutare quelle offerte. Oggi al massimo puoi rientrare dall’investimento con lui. Lo vendi per rientrare dall’investimento come fatto con De Ligt”.

Vlahovic da cedere e Allegri corteggiato da Real e PSG: “Se trova un altro club, Max se ne va“.

“Per un nuovo allenatore serve un grande sacrificio da parte del club“, ha spiegato il giornalista, “ancor di più senza la Champions. Se Allegri troverà un altro club, allora il discorso cambierebbe. Si potrebbe cercare una risoluzione che comunque costerebbe tanto. Attenzione al Real Madrid e al Paris Saint-Germain: spesso Allegri è stato accostato a questi due club. La società al momento ha dato fiducia al tecnico che, dal canto suo, ha sempre detto che resterà al 100%. Ma l’ambiente non è troppo convinto…”

“Allegri ha dovuto rendere normali gli ultimi tre mesi, totalmente anomali“, ha detto ancora Albanese. “Gli ultimi sei mesi sono difficili da giudicare. Il fallimento c’è stato nella prima parte di stagione, in cui sono arrivate figuracce contro squadre sulla carta abbordabili. Tutto questo dopo un mercato importante. Sono arrivati Pogba, Di Maria, Kostic, Bremer, Paredes, a gennaio scorso Vlahovic”.

Un sicuro addio per i bianconeri, secondo il giornalista, sarà quello di Rabiot. “Senza Champions League con Rabiot non puoi trattare, la considera imprescindibile ed ha anche delle offerte in Premier League. Lo perde a parametro zero ormai, così come lo aveva preso”.